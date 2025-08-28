El Nàstic se exige un debut victorioso ante el Algeciras: "No nos vale empatar"

El Nàstic de Tarragona va a por todas y quiere demostrarlo desde el primer partido de la temporada. Luis César Sampedro, el entrenador grana, se exige la victoria ante el Algeciras CF este viernes (21:30) en el encuentro que abre la competición en el grupo II de la Primera Federación. "En casa no nos vale empatar. Los tres puntos tienen que ser nuestros", afirmó el técnico, que no ofreció detalles sobre el once ni sobre posibles bajas.

"Jugamos contra un buen rival que conoce la categoría y los debuts siempre son complicados", manifestó Luis César, contundente sobre el rol de local de los suyos. "El 0-0 en casa no nos vale y al rival sí que le vale. Los tres puntos tienen que ser nuestros. No queda mucha liga, eso son topicazos, o cogemos los tres puntos o ya no vuelven".

El míster confesó que está pendiente de algún jugador con molestias: "Tengo algún handicap de última hora, pero no voy a decir cuál es. El viernes sabré si puedo contar con ese jugador o no", reconoció, satisfecho "con la plantilla que tengo". "Ahora hay que hacer el cesto con los mimbres que pone el club a mi disposición y que sea capaz de cosechar muchos puntos", subrayó.

Luis César entiende que el Nàstic ha tenido rodaje sobrado para encarar el debut liguero: "El equipo llega con el tiempo suficiente para tener las ideas instaladas y que haya armonía ofensiva y defensiva. Tengo el 100% de la alineación titular, pero no debo decirlo porque no quiero informar al rival".

El grana asume que los de Tarragona deberán llevar la iniciativa: "Vamos a entrar incómodos porque a nosotros no nos vale. Tenemos la necesidad de ir a por el partido desde el primer minuto. Los aficionados quieren un equipo dominador en el campo", insistió.