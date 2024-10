Muere José Luis Márquez Sierra 'Polo', mítico jugador del Algeciras en los años 60

Algeciras/Algeciras llora la muerte a los 79 años del que fuera jugador del equipo de la ciudad en los años 60 José Luis Márquez Sierra Polo, que jugó con el conjunto albirrojo en Segunda y estuvo a punto de subir a Primera en la temporada 65/66 en un equipo que aún muchos recuerdan en el que también militaban Omist, Garre, Nelly, Hita, Paco León, Gerardo, Joselín, Tapia, Sosa o Juanito. También jugó en la máxima categoría con el Sevilla y el Pontevedra. También militó en el Villarreal y en el Racing Portuense. El Algeciras CF y el Ayuntamiento de la ciudad han expresado sus condolencias.

De pequeño jugó en el Atlanti CF de la barriada de San Isidro y a los 17 años saltó al Iliturgi de Andújar, en Tercera división. A la temporada siguiente lo fichó el Algeciras y lo cedió al Elcano. Jugó un año y al siguiente se fue cedido la Balona, con el que le marcó tres goles al Algeciras en la vuelta del Trofeo Gobernador Militar del Campo de Gibraltar. Su capacidad goleadora le hizo regresar al Algeciras en la 64/65. Tras el descenso del Algeciras, el Sevilla lo fichó para la 67/68 en Primera división junto a Hita. Después estuvo tres temporadas en el Pontevedra, desde donde pasó al Villarreal en Segunda. Puso el punto final a su carrera a los 30 años para regresar a Algeciras y trabajar en Celupal, donde acumuló más de 30 años de trabajo. También estuvo involucrado como técnico en la UD Los Barrios, el equipo de fútbol de La Bajadilla y en el filial del Algeciras.

José Luis Márquez Sierra 'Polo', en 2007. / Erasmo Fenoy

En 2004, Paco Prieto Poza le hizo en 2002 una entrevista en profundidad para la sección El túnel del tiempo de Europa Sur que recuperamos a continuación.

El alias de Polo le viene de su padre, otro gran jugador de fútbol que, desde Algeciras, llegó a jugar con el Barcelona después de hacerlo en el Cádiz, el Córdoba y otros equipos importantes. De él tomó el relevo José Luis Márquez Sierra, Polo también para todos. En la escuela de don Isidoro Visuara supo de letras y cuentas al tiempo que jugaba al fútbol en la calle, como la mayoría de los chavales. A los 12 años tuvo su primer trabajo de aprendiz de fontanería y equipo serio: el inolvidable Atlanti CF. de los cincuenta. "Teníamos un equipazo; jugábamos en el campo que había detrás de El Mirador, e iba a vernos casi más gente que cuando jugaba el Algeciras . Recuerdo que la alineación era Vilches y Pepe Luis Ocaña, porteros; Paco Ocaña, Mera y Juani, defensas; San Juan y A. Hita, medios y, yo, Lima, Moly, Wifredo y Platero, en la delantera. ¡Menudo equipazo!", reitera. Equipazo del que saltó, con 17 años, al Iliturgi de Andújar de tercera división, llevado por Antonio García. "Como aún no tenía los 18, edad mínima para jugar en categoría nacional, tuvieron que falsificar la ficha para poder alinearme", cuenta.

Su meteórica carrera había comenzado. A la temporada siguiente Juan Lloret, presidente del primer ascenso a segunda del Algeciras, lo ficha y cede a Elcano. Juega un año; al siguiente quieren volver a cederlo pero, Polo se niega y firma por la Balona. "Fue una temporada inolvidable, no perdimos ni un partido en liga; disputamos el ascenso a segunda y nos eliminó el Indauchu, injustamente. Jugábamos Serrano en la puerta; Porras, Vidal, Blandón; Bertín, Martínez, y yo, Cáceres, Canario, Fali y Quintanilla, con Vilariño de entrenador", rememora de corrido. Entonces, al final de temporada, Algeciras y Balona disputaban el Trofeo Gobernador Militar del Campo de Gibraltar. El de 1963 fue para la Balona. Ganó 4-0 en el San Bernardo y 1-3 en El Mirador donde, Polo armó el taco, al marcar los tres goles. El entrenador del Algeciras , Álvaro, preguntó al acabar el partido. "¿Quién es ese siete?" Cuando le dijeron que era del Algeciras y estaba cedido, no lo quería creer. "Que mañana mismo vuelva con nosotros", dictaminó. Así con 20 años, temporada 64/65, volvió al Algeciras . "Ese año estuvimos a punto de ascender a primera. Creo que fue el mejor equipo que ha tenido el Algeciras en su historia", considera. Y vuelve a hacer gala de portentosa memoria. "Lo componíamos Omist, portero; Garre, Nelly, Hita; Paco León, Gerardo; yo, Joselín, Tapia, Sosa y Juanito. El entrenador era el Tío del Bigote, como le decían a Álvaro", detalla.

Tres temporadas destacando en todos los partidos, le llevan a Primera división. El Sevilla, que le seguía los pasos a él y a Hita, ficha a los dos de una tacada. Juega cuatro temporadas, hasta que llega Max Merkel, Mister Látigo, de entrenador. Polo no hace muy buenas migas con el teutón y, se va al Pontevedra de Biosca. Tres años más en primera con el club del Pasarón, para fichar al siguiente por el Villarreal de Segunda reclamado por Álvaro, que sabía de su calidad y clase. "Curiosamente, fue mi último y mejor fichaje, ¡800. 000 pesetas de las de antes! Me retiré porque tenía 30 años y no quise ir rodando por categorías inferiores. Así que regresé a Algeciras , conseguí un trabajo en Celupal gracias a Tomás Gutiérrez, y ahí pienso jubilarme dentro de poco, pues tengo ya 61 tacos", bromea.

¿Es cierto que usted no se cuidaba mucho...?, dejamos caer. "Mire, esa es una falsa leyenda que me endosaron, no sé por qué. Siempre me cuidé y la mejor prueba está en que nunca tuve una lesión; otra, Álvaro que era todo un hueso y no se casaba con nadie, me fichó para el Villarreal", argumenta. ¿E indisciplinado? "Tampoco, pero no me callaba si me hacían algo que creía injusto", asegura. Y algo de razón debe tener cuando en 30 años, no tuvo ni un pequeño esguince, y mandó a hacer puñetas a El Látigo, cuando le dijo: "Usted es el mejor, pero no tiene corazón". Precisamente lo que le sobraba a Polo.