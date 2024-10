El algecireño Alejo apuesta por David Cabello para relevar a Mere en el Melilla

David Cabello ha sido el entrenador elegido por el algecireño Daniel Alejo para relevar a Mere en el banquillo de la UD Melilla. Cabello, que como futbolista jugó en el Algeciras CF, ya ha tomado las riendas del equipo norteafricano tras la destitución de Mere, ex de Algeciras y Balona, que dejó al Melilla en puestos de descenso del grupo V de la Segunda Federación.

David Cabello firmó hasta final de temporada. El exjugador regresa a una tierra que conoce bien ya que jugó para los azulinos en la temporada 2006/07. “Vuelvo a mi casa, porque siempre me he sentido muy bien y feliz en la ciudad. Hice feliz a la afición en mi etapa de jugador y espero que en esta ocasión lo consigamos con los chicos”, manifestó.

“El objetivo que se marcó el club a principio de temporada no ha cambiado y vengo simplemente para cambiar la dinámica. Es un reto muy bonito para mi”, señalaba el nuevo técnico azulino sobre los objetivos que se marca.

“El equipo lo que necesita el soltarse. Conozco al 90% de la plantilla y los veo que no son ellos. Hay futbolistas que no muestran el talento que tiene. No cambio esta plantilla por ninguna del grupo. No voy a exigir más jugadores de los que hay y me tengo que adaptar a lo que tengo”, afirmaba Cabello sobre cómo vio al equipo tras su primera sesión de trabajo.

El malagueño Cabello vuelve a la rueda del fútbol tras sus etapas en El Ejido y la Cultural y Deportiva Leonesa.