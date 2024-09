El Mérida se ve similitudes con el Algeciras: "Creo que va a dar que hablar"

El Mérida aguarda este viernes (21:00) al Algeciras CF con el deseo de mantenerse en lo más alto de la clasificación del grupo II de la Primera Federación. Una posición de privilegio a la que aspiran los albirrojos si triunfan en el estadio Romano. El técnico local, Sergi Guilló, confirmó las bajas del lesionado Álvaro Juan y del exalgecirista Pablo Ganet, con Guinea Ecuatorial, y apurará hasta última hora para evaluar el estado de Miki, su única duda.

"Miki está resentido (se llevó un golpe). Puede tener minutos, pero tenemos que pensar qué es lo mejor y valorar los riesgos. El viernes veremos aunque tengo muchas opciones para el medio del campo en el caso de que no esté", anunció este viernes Guilló en la rueda de prensa previa.

Los romanos se ven simulitudes con el conjunto de Fran Justo: "El Algeciras ha tenido dos partidos con sendos penaltis, uno en el que le sonrió (la fortuna) y el otro no. Falló un penalti en Alcoy y paró el otro día uno en contra, aunque creo que mereció ganar en una segunda parte que arrolló", opinó. "Cuenta con jugadores arriba de muy buen nivel, Diego Esteban, Neco, Leiva, Javi Gómez, Rodri Escudero me gusta mucho... unos laterales muy ofensivos. Es un equipo con una propuesta muy buena, parecido a nosotros y creo que va a dar que hablar", se mojó.

"Creo que el más valiente con y sin balón será el que se lleve el gato al agua", auguró Guilló. "Sabemos que si no defiendes bien ante un rival como el Algeciras, con esa calidad individual, lo tienes difícil", avisó.

El Mérida atraviesa un ilusionante comienzo con cuatro puntos de seis tras golear en Sanlúcar. "Estamos haciendo las cosas bien y es bonito verse arriba en la tabla. Somos el único que ha hecho tres goles por partido y se ven cosas positivas. Venimos de porteria a cero y me ilusiona que la gente se está enganchando".

Guilló, no obstante, no quiere euforia: "Los jugadores son conscientes de que solo llevamos dos jornadas. No vayamos a creernos lo que todavía no somos, a día de hoy es anecdóctico, así que vamos a seguir con la misma línea, más allá de los matices del rival".

El entrenador del Mérida reconoce que le gusta "mover el árbol" de la alineación y destaca la actitud de los que vienen saliendo del banquillo. Sobre el pichichi Javi Eslava afirma que tiene "un potencial todavía por descubrir y romper, me gusta que tenga diversidad en los goles".