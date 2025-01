Mercado de fichajes de Primera Federación: Ángel López al Tarazona y refuerzo para el Decano

Algeciras/El mercado de fichajes de invierno de la Primera Federación comienza a tomar velocidad. Ángel López, futbolista que la pasada temporada formó parte del Algeciras CF, regresa a la categoría tras haberse incorporado al Tarazona, del grupo I. En la liga de los algeciristas, el Recreativo de Huelva ha anunciado su primer movimiento con la llegada del centrocampista venezolano Abraham Bahachile.

Un viejo conocido del algecirismo ha encontrado acomodo de nuevo en la Primera Federación. El lateral derecho Ángel López se ha convertido en el primer refuerzo de la SD Tarazona, equipo que marcha el 14º con 20 puntos en el grupo I (fuera del descenso pero con los mismos puntos que dos de los que ocupan plazas peligrosa). El canterano del Real Zaragoza llega procedente del filial del Real Mallorca, con el que disputó 14 partidos durante la primera vuelta en el grupo III de la Segunda RFEF.

Ángel López pasó sin pena ni gloria por el Nuevo Mirador. El carrilero aterrizó avalado por su trayectoria como internacional con la selección española sub-17, sub-18 y sub-19, pero no logró hacerse un sitio en el once, en buena parte debido a las lesiones. Rafa Roldán se asentó como titular y en invierno el club facilitó la cesión de Ángel López al San Fernando, con el que acabó por perder la categoría. El maño no va a cruzarse con el Algeciras este curso salvo que ambos conjuntos se topasen en un hipotético cruce del playoff de ascenso.

En el grupo II, el del Algeciras, el Recreativo ha confirmado este viernes 3 de enero el fichaje de Abraham Bahachille, quien se encontraba en Huelva desde hacía días e incluso había presenciado los dos primeros entrenamientos del año de sus compañeros. El medio se convierte en el primer refuerzo del mercado invernal, que ya contaba con la baja federativa de Alejandro Gálvez por motivos personales.

Nacido en Caracas, el pivote venezolano de 23 años y 1,93 de altura viene a ocupar el puesto de seis, aunque también puede actuar como pivote o incluso como central. Llega libre y firma hasta 2026 en una clara apuesta por parte de la secretaría técnica. Tiene experiencia con las categorías inferiores de la vinotinto, donde disputó varios partidos con las selecciones sub-20 y sub-23.

Además, suena con fuerza para el Recre la incorporación de un defensa central. Rafa Gálvez, ex del Córdoba y jugador del Intercity, es el mejor posicionado después de que se haya caído la opción de Alberto Trapero. Trapero, que jugó en el Algeciras de Salva Ballesta, se desvinculó del Sabadell y muchos medios de Huelva daban por hecho el regreso del zaguero al Decano.