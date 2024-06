Málaga y Córdoba afrontan su último obstáculo hacia el ascenso a Segunda

Algeciras/El Málaga y el Córdoba, equipos del grupo II de Primera Federación que han compartido competición con el Algeciras CF, encaran este fin de semana su último partido de la temporada, el definitivo para conseguir el ascenso a Segunda división. Ambos parten de una buena posición tras el partido de ida de la eliminatoria, frente al Nástic de Tarragona y el Barcelona B, respectivamente. Los dos partidos son considerados de alto riesgo. Las autoridades garantizan así que haya despliegues más amplios pensando en la seguridad. Sucede lo mismo con los partidos de ascenso a Primera división.

El Málaga CF visita este sábado (20:30) tierras catalanas con una mínima ventaja de un gol, tras derrotar a los tarraconenses por 2-1 en el estadio La Rosaleda.

Sergio Pellicer, entrenador malaguista, declaró antes de la partida que su equipo tiene que "ir a por el partido y buscar ese primer gol".

"Pero nos puede pasar como en Vigo, y el equipo tuvo calma. A nivel de juego estuvimos más calmados fuera que como locales. Hemos sido más constantes fuera de nuestro estadio, lo que pasa es que el empuje de nuestra gente es brutal. Allí habrá 500 personas, pero alentándonos detrás hay miles, miles y miles", añadió. Cada jugada tiene que ser la más importante del partido y cuando pase, a la siguiente. El equipo está haciendo un acto de resistencia ante las adversidades, es el camino".

Tras el último entrenamiento en La Rosaleda, ""Moussa ha realizado trabajo específico por unas molestias en el tobillo derecho, mientras que David Larrubia ha vuelto a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros. Ramón y Haitam continúan al margen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. Andrés Céspedes, Murillo, Izan Merino, Aaron Ochoa y Antoñito Cordero completaron la sesión de trabajo con el resto de la plantilla", decía el parte del club.

Lo que puede lograr el Córdoba CF este domingo es más que un salto de categoría. Si los de Iván Ania empatan o ganan al Barça Atlètic en El Arcángel, en el choque que se disputará a partir de las 21:00 tras el cambio de horario confirmado ante la previsión de altas temperaturas, será una realidad la vuelta al fútbol profesional desde aquel desgraciado e inevitable descenso a los infiernos vivido en la temporada 2018-2019, la última en la que la Segunda División se tiñó de blanquiverde.

Iván Ania dejó claro que "motivar no les hace falta, hay que rebajar la activación". "Si llegas por encima, te puede pasar factura", apuntó el de Oviedo que indicó que son "partidos en los que hay que hablar poco". "Todos saben los que nos estamos jugando", por lo que simplemente se trata de transmitir "tranquilidad, normalidad y demostrar que nosotros nos jugamos más que ellos".

Sobre los posibles cambios en el once inicial, Iván Ania también expuso que "cuando analizas al rival, pasó lo que buscabámos" con la entrada de Toril en el equipo titular en Barcelona. "Nuestro mejor jugador de juego aéreo es él por diferencia. Es el más ganador en el juego aéreo y analizas cómo sufrieron contra el Ibiza y creemos que es una situación en la que podemos ser ganadores", comentó el de Oviedo. Eso sí, dejó claro que "esto no significa que Toril vaya a jugar porque es otro partido y puede haber cambios o no, pero no voy a dar pistas al rival".