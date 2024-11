Lautaro asume galones en el Algeciras

Algeciras/Lautaro encarna en cierta manera a este Algeciras CF. El central reúne juventud, carácter y ambición, y sobre todo un constante aprendizaje para competir mejor cada semana en una categoría que sin tregua como la Primera Federación. El defensa central, el artífice del empate del pasado sábado ante el Real Murcia, comienza a asumir galones y crecer bajo las órdenes de Fran Justo, que ha convertido al argentino en un titular de confianza.

El zaguero emergió providencial para rescatar un punto ante el Murcia a balón parado. Es el segundo tanto de la temporada para Lautaro, que marcó en el empate logrado ante el Sevilla Atlético también en el Nuevo Mirador, allá por la segunda jornada. Pero no queda ahí la cosa porque el central provocó el penalti del 1-0, también en una acción de estrategia, en la victoria ante el Fuenlabrada. El defensor es un atacante más cuando el Algeciras acecha el área contraria a pelota parada.

Lautaro Marco Spatz, de 23 años, es una de las agradables sorpresas del nuevo Algeciras. El argentino, cuya familia está afincada en Málaga desde hace años, ha encontrado en el Nuevo Mirador un lugar ideal para desarrollarse en un proyecto que le gusta y le convence. Ya es el central que más minutos suma tras haber compartido titularidad con Arnau Gaixas y ahora con Aleix Coch. "Estoy sintiéndome importante", confesó Lautaro, "agradecido" por la confianza. "Aunque uno no se puede relajar, esto es un camino largo, todos tenemos oportunidades y hay que aprovecharlas", manifestó en rueda de prensa tras el empate ante el Murcia.

Lautaro tenía esa sensación de que la remontada estuvo cerca: "Creo que nos merecíamos incluso más, pero dentro de lo malo, empatar un partido que se nos puso en contra y las sensaciones que dejamos son aspectos positivos y nos hacen afrontar lo que viene con mucha ilusión", opinó.

Lautaro remata de cabeza el gol del empate del Algeciras ante el Murcia. / Andrés Carrasco

El albirrojo vio cerca la victoria en esa recta final: "No recuerdo muchas ocasiones del Murcia, sí que hubo un tramo del partido que nos acosaron un poco, pero creo que nosotros generamos mucho más juego. Me parece que el equipo dejó muy buenas sensaciones", repasó el zaguero.

A Lautaro le maravilla la afición del Algeciras: "Quiero agradecer lo que se vivió acá, ese impulso que nos dieron fue de locos. Tenemos que reforzar eso, que nos da la vida, y juntos vamos a sacar las cosas adelante. Por este camino vamos muy bien", aseguró.

El futbolista tiene la sensación de que el Algeciras podría llevar "4-5 puntos más" si hubiese tenido una pizca de fortuna: "En esta liga, dos-tres victorias seguidas te meten arriba y dos-tres derrotas te manda abajo. Las sensaciones vienen siendo buenas. Creo que nos costó arrancar, es cierto, pero empezamos a crecer y la realidad es que hay partidos que se nos escaparon por detalles. Podríamos tener 4-5 puntos más. No puedes dejar escapar nada", reflexionó.

Lautaro entiende que el Algeciras puede competir con cualquiera del grupo: "No tenemos nada que envidiar. Hacemos partido para ganar siempre, el cuerpo técnico tiene plena confianza en nosotros y nosotros en ellos", garantizó.

El jugador se siente "feliz" en Algeciras: "El año pasado la primera vuelta me costó porque llegué lesionado. La segunda vuelta consguí encontrarme muy bien, pero me condicionó no tener una buena pretemporada. Aquí sí la tuve y estoy dsfrutando del día a día, el equipo es una alegría constante y además tengo mi familia cerca en Málaga", valoró.