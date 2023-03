La Kings League, con sello algecirista

La retirada de Gerard Piqué de los terrenos de juego a finales de 2022 vino acompañada de un nuevo proyecto en el que el central invertiría, además de dinero, mucho más tiempo. Fue así como comenzó la Kings League, una nueva competición que ha tenido un marcado sello algecirista gracias a la excelente participación de Alberto Bueno.

La competición está formada por 12 equipos, cada uno presidido por creadores de contenido: Ibai Llanos, DjMariio, xBuyer, Gerard Romero, Perxitaa, The Grefg, Juan Guarnizo, Rivers y Spursito y Adrián Contreras, además de las estrellas del fútbol Iker Casillas y Sergio Agüero.

Con un estilo provocador, como es habitual en Piqué, la competición venía a ser una alternativa al fútbol que, dicen, va perdiendo interés, especialmente entre las nuevas generaciones. Con un campo más pequeño, equipos de siete futbolistas y partidos de 40 minutos. En cada uno, además, se pueden usar cartas especiales que pueden ir desde expulsar a un jugador temporalmente a que los goles valgan el doble, pasando por la posibilidad de tirar un penalti.

Lejos de las altas esferas del fútbol profesional, la Kings League se formó con futbolistas anónimos que superaron un casting y fueron seleccionados por cada uno de los clubes. No obstante, la principal novedad que incorporó fue la del jugador nº11 y el nº 12.

El 11 es un futbolista que debe jugar todos los partidos salvo causa mayor. Por su parte, el 12 es alguien que puede ir cambiando cada semana y que los clubes han aprovechado para incorporar a profesionales. Ronaldinho o Chicharito Hernández son algunas de las figuras que han jugado algún partido. En el equipo de Iker Casillas, 1K FC, el nº12 es el ex jugador del Algeciras CF Alberto Bueno, que ha cerrado la fase regular de la liga como máximo goleador y máximo asistente.

La amistad de Iker y Alberto fue decisiva para que el madrileño se sumase al proyecto, aunque con recelo. “Yo le transmití que mis únicas dudas eran si el proyecto iba a ser más enfocado al fútbol o mucho espectáculo y poco fútbol”, explica la estrella de la competición a Europa Sur. Sin duda, superó sus expectativas, ya que ha jugado todos los partidos.

El nivel de la competición fue uno de los aspectos que más sorprendió a Bueno. Tanto es así que considera que “los mejores podrían jugar en Tercera Federación con potencial de Segunda Federación, por lo menos”. No obstante, supo estar a la altura del reto, marcando 13 goles y dando ocho asistencias en 11 partidos. Aun sí, otros ex jugadores profesionales sufriendo más ya que “el ritmo de los chicos es alto y no es fácil adaptarse”.

Cada jugador de plantilla cobra 75 euros por jornada de fase regular, según han confirmado algunos participantes. Los nº12 negocian directamente con cada equipo y pueden jugar gratis o con una contraprestación alta, aunque el ex del Algeciras declina confirmar su remuneración.

Siendo una de las estrellas de la competición, todos los fans esperan que continúe la próxima temporada, aunque el madrileño deja entrever que todavía es posible una vuelta al fútbol tradicional. “Esto surgió rápido y entendí que era diferente al fútbol, pero no estoy buscando aquí un acomodo para jugar en el fútbol profesional. Cuando considere una u otra cosa lo haré público”, asegura.

Quien bien aceptaría una carta de la Kings League es el Algeciras CF, al que todavía sigue. “He visto varios partidos, sigo la actualidad del equipo y hablo de vez en cuando con algún compañero. Es una liga muy competitiva, pero Algeciras como afición siempre ha estado y estará ahí apoyando. En momentos claves de la temporada como ahora es importante”. No obstante, reconoce entre risas que “un valor doble de gol en partidos ajustados les habría venido bien”.

La final de los récords

La final a cuatro de la Kings League, disputada entre los ganadores de los cuartos de final, supuso un evento a la altura de un Clásico en el Camp Nou de Barcelona. El estadio se llenó hasta la bandera con 92.522 personas en un espectáculo como pocas veces se recuerda para un partido no profesional.

Con el show por bandera, Piqué y su equipo con todos los presidentes fueron recibidos como héroes con una marabunta que les coreaba y animaba como fueran Messi o Cristiano antes de una semifinal de Champions League. Al otro lado de las pantallas más de dos millones de personas no se perdieron el evento, que coronó a El Barrio, equipo del tiktoker Adri Contreras, como primer ganador. El futuro de la Kings League promete dejar huella.