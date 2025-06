Javier Vázquez es uno de los técnicos más jóvenes entre los posibles rivales del Algeciras

Algeciras/El perfil de entrenador del previsible Grupo II de Primera Federación de la temporada 2025-2026, en el que jugará el Algeciras CF, tiene unos 45 años y ha tenido carrera previa como futbolista en equipos profesionales, incluso algunos han jugado con la selección española de fútbol. El nuevo entrenador albirrojo, Javier Vázquez, es el tercero más joven de los más que posibles rivales de la competición que empezará a finales del próximo mes de agosto.

El de menor edad es Pablo Álvarez, que seguirá en la AD Alcorcón, que cuenta con 30 años, y le sigue Javi Medina, con 31, quien dejó la dirección del Antequera para asumir la gestión deportiva del Betis Deportivo. El mayor sería Álvaro Cervera, mister del CD Tenerife, que tiene 59 años.

Los tinerfeños son una de las dudas a la hora de cerrar el grupo II, junto al Villareal B. Uno de los dos conjuntos, según la mayoría de análisis de la prensa especializada, cerraría un nuevo grupo dos, fruto de la división norte-sur y que contaría con los dos equipos extremeños (Cácereño y Mérida), los siete andaluces (Algeciras, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Marbella, Juventud Torremolinos, Antequera y Atlético Sanluqueño), los tres madrileños (Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B y Alcorcón), los dos castellano-manchegos (Guadalaja y Talavera), los dos murcianos (Real Murcia y Cartagena), el Ibiza, Hércules y Eldense.

Todo apunta que, una vez más, por la sala de prensa del Nuevo Mirador pasarán insignes del fútbol español. Álvaro Arbeloa, con el Real Madrid Castilla, el propio Álvaro Cervera, quien sabe si Daniel Albelda, nuevo entrenador del Villareal B, Fernando Torres, con el Atlético de Madrid B, y Paco Jemez, que repetirá un año más con el Ibiza, fueron internacionales con la selección de España.

Otros técnicos dejaron pronto el fútbol, y no llegaron a la etapa profesional, o se dedicaron desde un principio a los banquillos. Así ocurre con el joven Pablo Álvarez, o con José Manuel Pérez Herrera. El jerezano fue confirmado como mister del Atlético Sanluqueño tras salvar la categoría en un final de temporada agónico.

Los banquilos vacantes son los del Cartagena, aunque todo apunta a que sea el valenciano Dani Ponz quien lo ocupe, el del Mérida, Eldense y Talavera. Este último, recién ascendido, fue ocupado hasta hace poco por el nuevo entrenador algecirista. A estas vacantes se podría sumar en breve la del Real Murcia. Las informaciones que se publican en esa ciudad indican que Fran Fernández, que tenía la renovación ganada tras jugar la fase de ascenso a Segunda División, no es del gusto del renovado director deportivo, Asier Goiria, ni de la propiedad del club.

Sin premios para todos

Muchos de los entrenadores citados acudieron a la I Gala Banquillo de Oro, organizada por la Real Federación Española de Fútbol en Madrid, el pasado jueves, pero pocos consiguieron premio. Los técnicos de los equipos recién ascendidos Juventud de Torremolinos, el gaditano Antonio Calderón, y del Guadalajara, Pere Marti, recogieron sus galardones. También fue reconocido José Juan Romero como entrenador de la AD Ceuta, con plaza nueva en Segunda División para la próxima temporada.

El gaditano Antonio Calderón, entrenador del Juventud Torremolinos, recogió su galadón en la I Gala Banquillo de Oro.

El acto fue clausurado por Juan Carlos Unzúe, ex futbolista y ex entrenador, que dejó una reflexión en el Día Mundial de la ELA, enfermedad que padece: "Cuando estéis jodidos en algún momento acordaros de mí, pero no como pena, sino para ver que lo mejor está por llegar, que las situaciones complicadas se pueden llevar adelante y se pueden cambiar".