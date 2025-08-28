El Algeciras de Javi Vázquez echa a volar en Tarragona

Llega el momento de lo bueno, de la competición, de ese fútbol que ilusiona en las horas previas y condiciona el estado de ánimo para el resto de la semana. Llega la hora de alzar el telón liguero para el Algeciras CF. Los rojiblancos arrancan la temporada 2025/26 en el grupo II de la Primera Federación. Lo hacen con un nuevo proyecto que pilota un entrenador por probarse en la categoría, el madrileño Javi Vázquez, la gran apuesta de Jordi Figueras, el director deportivo que ha armado una plantilla dispuesta a no conformarse con la salvación. El Algeciras comienza este viernes a las 21:30 horas en el Nou Estadi de Tarragona ante el Nàstic, un rival de postín en un grupo que promete altas emociones.

La visita del Algecias al Nàstic descorcha la competición en un grupo II que echa a rodar este viernes y acabará el próximo lunes, un nuevo formato a merced de LaLiga, la nueva mandamás de una televisión que, eso sí, se ha abierto a múltiples plataformas para seguir la categoría de bronce del fútbol español. El debut de los rojiblancos podrá seguirse por LaLiga Plus, Movistar Plus, Football Club, Digi, Orange y Zapi. La Primera RFEF, además, pone en marcha el VAR light, un videoarbitraje más sencillo que el del fútbol profesional.

El Algeciras afronta su primer test de realidad, de ver a qué nivel se encuentra tras seis semanas de preparación desde que el grueso de la plantilla inició la pretemporada el pasado 18 de julio con calor y con Javi Vázquez dejando claro desde el primer segundo que la intensidad no se negocia. Los algeciristas han completado una preparación sin derrotas en los partidos del verano, si bien es verdad que han sido pocos los ensayos y los del Nuevo Mirador no han rodado contra rivales de superior categoría. La prueba más exigente fue la que se saldó con un empate sin goles en El Palmar de Sanlúcar.

La pretemporada ha estado condicionada por algunas lesiones y molestias de menor calado que apenas han dejado minutos para jugadores llamados a ser importantes como Javi Avilés, Rastrojo, Dani Garrido o Paris Adot. Los algeciristas también han lidiado con un mercado que todavía no han cerrado y con algunos movimientos inesperados como el traspaso de Lautaro al Villarreal B y la renovación a última hora de Aleix Coch. Figueras anda tras la caza de un extremo sub-23 y la afición fantasea con volver a ver de vuelta a Álvaro Leiva, cuya aventura en el Castilla ni llegó a comenzar. Con una columna vertebral reconocible, el Algeciras 2025/26 presenta bastantes caras nuevas con las que habrá que ir familiarizándose.

Alineaciones probables Nàstic de Tarragona: Rebollo; Camus, Alba, Morgado, Juncà, Jardì, Montalvo, Sanz, Almpanis, Cedric y Marcos Baselga. Algeciras CF: Samu Casado; Arauz, Mayorga, Víctor Ruiz, José Carlos, Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Manín, Juanma García y Tomás. Árbitro: Sergio Escriche (Comunidad Valenciana). Hora: 21:30 (1ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Partido televisado en directo por LaLiga Plus, Movistar Plus, Football Club, Digi, Orange y Zapi, y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nou Estadi de Tarragona. Precedentes: La única visita del Algeciras al Nàstic en Primera Federación se saldó con derrota por 1-0 en la temporada 2021/22. En la desaparecida Segunda B, los rojiblancos ganaron por 0-1 en la 80/81.

La expedición rojiblanca partió en avión rumbo a tierras catalanas con dos bajas confirmadas, la del lateral Paris Adot y la del mediocentro Eric Montes. Paris se sumará al grupo de entrenamiento la próxima semana mientras que Montes todavía tiene por delante la recta final de su rehabilitación por la operación de rodilla de febrero. Son dos pesos pesados a los que esperar en un plantel más corto que largo. El primer once oficial de Javi Vázquez llega con varias incógnitas aunque se puede hacer un esbozo tras lo visto en las últimas semanas: el Algeciras ha repartido minutos entre sus dos porteros -Samu Casado e Iván Moreno-; en defensa, Víctor Ruiz y Mayorga han acumulado protagonismo aunque Aleix Coch, el último en llegar (o volver) pujará pronto. Arauz se postula por la derecha y José Carlos por la izquierda. El centro del campo parte con Óscar Castro, Jony Álamo e Iván Turrillo como los más rodados. En ataque, Manín ha jugado muchísimo. Las bandas quedan abiertas con Avilés, Rastrojo y Juanma García, aunque el sevillano ha recalado como delantero. Lo dicho, varias interrogantes por resolver.

"Que el partido nos sirva para construir"

Javi Vázquez encara "con ganas" el estreno liguero: "Hemos disfrutado de la pretemporada, pero al final todos tenemos ganas de lo bonito, de la liga, y qué mejor primer partido que contra un gran primer rival como es el Nàstic. Estamos con ganas de esa primera prueba, hasta que no llega la competición no puedes valorar muchas cosas", manifestó en la previa.

"Nos toca fuera, con el viaje y todo lo que conlleva, pero es la caña, da igual, vamos a disfrutar y la ilusión es máxima", prosiguió el madrileño, que pide "creer y confiar en nuestras posibilidades". "Vamos con la intención del respeto y la sabiduría de saber que se puede perder, pero confianza máxima porque para eso nos hemos preparado".

El rojiblanco sabe que el Nàstic estará entre los candidatos al playoff: "Hemos visto todos los partidos desde la llegada de Luis César y es un equipo agresivo, en su campo lo expresarán al máximo, nos dejarán poco tiempo y espacio para tener el balón. A nivel individual te atrae con jugadores de calidad y puede jugar directo con Cedric y Baselga. Es un bonito primer reto para empezar la liga", aseguró.

"Tenemos un plan de partido claro que puede variar porque hay muchos momentos y minipartidos. Yo no creo en favoritismos en una categoría tan igualada, sabemos que los errores se pagan, pero vamos sin miedo y con identidad. Queremos un partido que nos sirva para seguir construyendo equipo, que el viernes nos sirva para una primera realidad competitiva", reflexionó.

El míster no quiere ponerse metas aún: "Mi mente es muy positiva, pero el día a día es el que marca el nivel. Hasta dentro de un mes, mes y medio, no podremos ver porque esto es un proceso a largo plazo. La plantilla me genera cosas muy buenas", sentenció.