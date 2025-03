Iván Turrillo y su ineludible cita con el gol

Algeciras/Pocos futbolistas pueden decir que han marcado al menos un gol en competición oficial durante catorce temporadas consecutivas. Y menos aún son los que pueden atestiguar haber disputado más de 500 partidos oficiales como el mismo club, con el equipo de su tierra. Iván Turrillo Caballero cumplió con su cita anual con el gol. Tardó algo más de lo habitual, pero el one club man del Algeciras CF estrenó su cuenta de la temporada con el tanto que a la postre valió para sumar un punto ante el Mérida en el Nuevo Mirador.

Iván disfruta a sus 35 años de su enésima campaña con el Algeciras, a sabiendas de que el final del camino se acerca, pero sin mirar más allá del domingo a domingo y del disfrute del entrenamiento diario. El gran capitán lleva tiempo exprimiendo lo que el fútbol le da y lo hace desde la madurez de quien lo ha vivido prácticamente todo desde las bases, pasando por el barro más profundo hasta la gloria de varios ascensos, acariciando ese ansiado salto al fútbol profesional.

El todocampista algecireño está lejos de los cinco goles que hizo la pasada andadura, su mejor registros con el Algeciras en la Primera Federación. Iván Turrillo ha marcado en las cuatro temporadas de existencia de la categoría y en todas ha superado la treintena de partidos con los albirrojos. En la presente va camino de conseguirlo si nada se tuerce, a pesar de que tuvo un breve periodo a comienzos de liga en el que parecía no entrar en el once de Fran Justo. Aquel momento coincidió con la efeméride de los 500 partidos. El fútbol, sin embargo, puso a Iván en su sitio, en un once al que eleva en carácter, compromiso y tablas, y también en conocimiento del juego.

Iván ha disfrutado de temporadas con protagonismo goleador, la más destacada con los nueve tantos que firmó en la 2018/19, la campaña que acabó con el ascenso en Socuéllamos, el regreso a la categoría de bronce, a la desaparecida Segunda B en un instante crucial ya que ocurrió justo antes de la interrupción por el Covid-19 y la reestructuración de las categorías de la RFEF. Turrillo acumuló 43 partidos aquel ejercicio, el máximo de su carrera.

El capitán de El Cobre debutó con el primer equipo del Algeciras con 18 años en la 2007/08 de la mano de un símbolo del algecirismo como José Luis Montes, el último entrenador que llevó al club a Segunda División. Turrillo marcó su primer gol oficial con los mayores en la 2009/10 tras formar parte de la plantilla que salió del infierno de la Primera Andaluza y regresó a Tercera.

La racha de temporadas seguidas con gol de Iván Turrillo empezó en la 2011/12 con seis dianas. Desde entonces aquel futbolista de carácter temperamental ha conseguido cada curso al menos un tanto como rojiblanco en tres divisiones distintas como Tercera, Segunda B y Primera Federación.

Con Fran Justo, Iván Turrilo ha jugado de casi todo en la zona ancha: a veces de '8', otras de '6', pero siempre con un denominador común llamado sacrificio por el colectivo. El algecireño tiene pegada aunque es verdad que venía atreviéndose poco últimamente. Ese disparo desde la frontal todavía guarda pólvora.

Hace un año, Lolo Escobar empleó al capitán la mayor parte de las jornadas como delantero, como falso nueve, con un esquema que no agradó demasiado al público, pero que finalmente sirvió para lograr el objetivo de la permanencia.

Ahora parece que Justo ha encontrado la fórmula tras la lesión de Eric Montes y la incorporación de Pablo Larrea. El madrileño, Marino e Iván encajan en la sala de máquinas que está llamada a guiar a este Algeciras hasta los 48 puntos.