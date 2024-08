Iván Turrillo es duda para el partido del Algeciras frente al filial del Sevilla

Algeciras/El capitán del Algeciras CF, Iván Turrillo, es duda para la convocatoria del próximo partido, primero del equipo albirrojo en el Nuevo Mirador en la nueva temporada del grupo II de Primera Federación, que se celebrará el domingo, uno de septiembre, a partir de las siete de la tarde, contra el Sevilla Atlético. Turrillo sintió molestias durante el primer tiempo disputado el domingo pasado en El Collao, contra el CD Alcoyano, y se someterá este martes a unas pruebas para conocer el alcance de esos dolores en los isquiotibiales.

La duda sobre el algecireño es una de las cuestiones con las que arrancará la semana de entrenamientos del equipo que lidera Fran Justo, que saldó con muy buena nota su primera comparecencia de la temporada ante un rival que seguro, conforme avance la competición, se convertirá en una de las referencias de la categoría. No le ayudará, o quién sabe si es que sí, el estado de su estadio, El Collao, que a la vista de la primera ocasión no permite un juego atractivo y sin obstáculos naturales ni para el equipo local ni para el visitante.

El técnico algecirista ya adelantó que, como le había comunicado a sus jugadores, no debían partir de la premisa que según la selección inicial unos debían sentirse titulares seguros y otros suplentes. Las decision sobre los primeros once, los cambios y los que quedaron sin jugar confirmaron esa primera afirmación.

Lo primero es que la plantilla no debe considerarse cerrada hasta que no llegue el final de la primera ventana del mercado de fichajes, con sus altas y sus bajas, el próximo 31 de agosto. Caben salidas y alguna entrada, está última más esperada como cesión que como fichaje, al menos inicialmente. Justo decidió que viajaran veinte miembros de la plantilla a Alcoy. Entre los que no se desplazaron estuvieron los canteranos Recagno y Campaña, el recién llegado norteamericano Selmir Miscic -futbolista en formación-, Ben Krüger -toda una incógnita- y el lateral Ángel López, que contó con muchos minutos en la pretemporada

Sobre este último jugador, lateral derecho, con la llegada del experimentado París Adot -titular en El Collao- y la permanencia en la plantilla de Rafa Roldán -jugador de demostrada capacidad-, se cierne la incertidumbre sobre una posible salida. El entrenador quiso reducir la duda cuando declaró, tras la derrota frente al Xerez DFC en partido de preparación, que podían tener cabida tres laterales derechos en la plantilla por la versatilidad de algunos de ellos, pero la no convocatoria de López en el primer partido de temporada reabre preguntas.

Asumiendo, como defiende el entrenador orensano, que no hay titulares ni suplentes, que cada partido es una oportunidad de jugar para dieciséis futbolistas, es justo recordar que en Alcoy debutó el santanderino Neco Celorio y no dispuso de minutos el algecireño Álvaro Leiva, que ha dispuesto de mucho tiempo de juego en la pretemporada y está llamado a jugar un papel importante en la atracción de aficionados para reservar asientos en el estadio de La Menacha, y a contribuir al juego del equipo albirrojo. Todavía no ha sido presentado.

El conjunto algecirista mostró una buena versión en el primer partido liguero, asumiendo y cumpliendo un papel exigente dado el rival y el terreno de juego. Lo que vaya llegando, según el escenario y el adversario, está por ver.