(1-2) El invicto Algeciras sigue imparable tras ganar en San Fernando

Imparable líder. El Algeciras CF ha conquistado la victoria (1-2) ante el San Fernando CD en el estadio Iberoamericano de Bahía Sur. Los albirrojos han cosechado su quinto triunfo consecutivo y con 16 puntos de 18 posibles se escapan en solitario en el liderato del grupo IV-A de la Segunda B y siguen como el único invicto de su liga.

Álvaro Romero (25') y Marc Llinares (64') han marcado los goles algeciristas ante un San Fernando que se ha quedado con diez por la expulsión de Lolo González antes del descanso (41'). Los isleños llegaron a reponer las tablas momentáneamente nada más comenzar el segundo tiempo por medio del exbalono Dopi (47').

La ausencia del entrenador, Salva Ballesta, confinado en casa, no ha mermado la actitud del líder en el partido que abría sexta jornada del grupo. Los del Nuevo Mirador ha sido superiores a los azulinos once contra once y después, salvo el comienzo del segundo periodo, han sabido reponerse al empate y manejar los tiempos.

Con esta victoria, la tercera fuera de casa en tres salidas, el Algeciras duerme este sábado mucho más líder, con seis puntos de ventaja sobre el segundo, el Cádiz B, y ocho puntos sobre el cuarto clasificado.