Paco Jémez: "El Algeciras nos lo puso difícil, pero por ocasiones merecimos la victoria"

Algeciras/Paco Jémez, el entrenador de la UD Ibiza, cree que su equipo mereció algo más que un punto en el Nuevo Mirador de Algeciras. "El Algeciras es un buen equipo que nos puso las cosas muy difíciles, pero creo que lo justo debería haber sido una victoria para nosotros", manifestó.

Preguntado sobre si veía justo el empate, Jémez replicó: "Justo no, tuvimos tres ocasiones muy claras y el Algeciras ninguna. Es verdad que achuchó por momentos, pero no nos inquietó en absoluto la portería de Ramón, de hecho creo que no hizo ni una parada. Así que justo, justo no puede ser, creo que tenía que haber caído para nuestro lado porque creamos más ocasiones, además ocasiones muy muy claras. Ellos tienen muy buen portero que fue capaz de neutralizar nuestras ocasiones y sabíamos que algún día se iba a acabar la racha. Si se tiene que acabar que sea así, haciendo más jugadas de gol que el rival", opinó.

"Creo que hicimos muy buen partido", continuó Jémez. "Preparamos los partidos pensando que nos vamos a encontrar al mejor rival que podemos encontrarnos y sabíamos que el Algeciras tiene nivel, que es un equipo aguerrido a pesar de que esté ahí abajo. Creo que estuvimos a la altura y lidiamos con muchas cosas que en el fútbol se tienen que ir acabando porque sino nos vamos a cargar este deporte", criticó. "Cada vez se juega menos, se pierde más tiempo, nadie hace nada, me da pena ver que se favorece a quien no quiere jugar, hay que darle una solución porque nos cargamos el espectáculo, más en estas categorías", cargó.

"Jugamos con todo lo que hay", aceptó el técnico del Ibiza, a pesar del empate, "contento con el trabajo del equipo" para mantenerse arriba. "A seguir y a ver si somos capaces de encadenar otra racha de muchas victorias".

Jémez reconoce que el Algeciras "hizo su partido" y exprimió sus argumentos: "Y para eso están los porteros, se lleva un punto que se lo ha trabajado mucho".

El experimentado entrenador tiene claro el objetivo ibicenco: "Nosotros lo normal es que sigamos arriba, que es lo queremos, despegarnos o no es muy complicado, todos se van a dejar puntos por algún lado".