Fran Justo: "Es un puntazo que nos tiene que valer a futuro"

Algeciras/Fran Justo calificó como "puntazo" el empate conseguido por el Algeciras CF ante la UD Ibiza en el Nuevo Mirador. "Nos tiene que valer a futuro, vamos a intentar darle continuidad", expresó el técnico de los albirrojos.

"Es un puntazo", comenzó Justo su intervención ante los medios. "Queríamos los tres, en ciertos momentos estuvimos cerca, también ellos tuvieron esas dos ocasiones en las que Lucho hace las paradas", reconoció. "Los partidos están en los detalles pero para que lleguen a los detalles los tienes que competir de tú a tú. Creo que jugamos con una intención de ser nosotros, no dudar, fuimos muy valientes desde el principio con un equipo que tiene el mejor ataque de la categoría y tiene mucho mérito haberles impedido que hiciesen su juego y el haberles defendido tan lejos", valoró.

"El equipo necesita verse que está vivo, que compite de tú a tú, y nos viene muy bien un resultado de este calibre para sentirte preparado para todo lo que nos viene", prosiguió Justo, que se quedó con un pellizco: "Tengo esa sensación por dentro de que pudimos sacar los tres. Ojalá este punto lo podamos hacer bueno con las victorias que cada vez están más cerca por este camino".

"Los chicos nos demostraron que no tienen dudas", subrayó el técnico del Algeciras, satisfecho por ver "la esencia del equipo en un día difícil en el que tienes que transmitir que te vas a vaciar". "La gente nos apoyó mucho y con la actitud esto se transformó en intentar ir a por el líder con esa personalidad para jugar al fútbol", resaltó.

Sobre la opinión de Paco Jémez de que el Ibiza mereció ganar, Justo rebate: "Le tengo mucho respeto, pero para mí mereció ganar el Algeciras. Para mí hay dos situaciones de penalti claras, uno a Turrillo y otra a Escudero, aunque creo que fue el mejor arbitraje que tuvimos en casa. Eran jugadas muy difíciles de arbitrar y de ver porque son situaciones del juego que pasan desapercibidas porque no se finaliza jugada. También tuvimos la oportunidad de Iván que tenemos la mala suerte de que le cae a la zurda y no a la derecha, si no estaríamos hablando de otra cosa. Teníamos la sensación de que tuvimos opciones con Leiva, con Neco en la falta de Unai Medina, situaciones en las que faltó el último pase porque es el Ibiza. Yo creo que ellos tampoco se van muy contentos con el partido que les permitimos hacer", opinó.

Justo destacó el nivel nivel defensivo y la portería a cero: "Estos partidos te generan un punto de activación que das el 105% porque a la que te cogen, te la colocan... Esos momentos de concentración y exigencia probablemente nos han costado mucho puntos. Este es el camino y la atención que tenemos que tener contra todos los rivales. Vamos a intentar darle continuidad. Esto solo vale si vamos a Antequera y le damos continuidad, si vamos y hacermos algo parecido a lo de Fuenlabrada o Marbella no nos vale", manifestó.

"Quiero mirar a futuro con este punto, no quiero mirar atrás más allá de ver lo que no tenemos que hacer. Tenemos que trabajar desde la concentración y la atención", sentenció.