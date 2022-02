Los horarios de la venta de entradas para el Clásico en el Nuevo Mirador

La taquilla ya está abierta vía online para el Clásico que el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense disputarán el próximo domingo 6 de marzo en el Nuevo Mirador (12:00), correspondiente a la 26ª jornada del grupo II de la Primera RFEF y declarado medio día del club por los albirrojos. La entidad anfitriona ha dado a conocer los horarios de la venta de entradas físicas en el estadio, que se pondrá en marcha este martes.

El Algeciras ha explicado que "todos los abonados tendrán reservada su localidad hasta el jueves 3 de marzo a las 20:00 horas". El club ha remarcado que "superado este plazo, los asientos de aquellos que no hayan adquirido entrada quedarán liberados para la venta al público general. No obstante, para los abonados que deseen comprarla posteriormente, se respetará el precio asignado, aunque la disponibilidad de su asiento no está garantizada".

Los horarios de oficina en el Nuevo Mirador, dado que este lunes es festivo por el Día de Andalucía, serán de martes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00; y el sábado, de 9:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00. El mismo domingo lo más probable es que el club abra las taquillas un par de horas antes del encuentro.

Los precios, los ya avanzados: gratis para los abonados renovados de la pasada temporada (que deben reservar su localidad también), 5 euros para los abonados nuevos y 30, 20 y 15 euros (según el sector) para el resto del público. El sector asignado para la afición visitante, en este caso la de la Balona, es el Fondo Norte con un precio de entrada de 20 euros.

Los abonados y el público general podrán retirar su entrada vía presencial en la tienda del estadio o vía online a través de la web oficial.