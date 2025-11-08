Agenda
El horario del Ibiza - Algeciras de la 14ª jornada: el domingo 30 de noviembre a las 12:00

Algeciras CF | Primera Federación

Los rojiblancos acudirán a Can Misses para despedir el mes de noviembre en su tercer partido seguido en la misma franja

Seguidores del Algeciras en el Nuevo Mirador. / Erasmo Fenoy

El Algeciras CF ya tiene horario para su visita a la UD Ibiza de la 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos jugarán en Can Misses el domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas. El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play.

Tras su envite de este sábado con el Antequera, el Algeciras disputará los otros tres encuentros del mes de noviembre en la misma franja horaria: domingo al mediodía. Los de Javi Vázquez visitarán al Juventud Torremolinos al domingo 16 de noviembre a las 12:00, después recibirán al Atlético Sanluqueño en el derbi provincial el domingo 23 de noviembre a las 12:00 y acabarán el mes el domingo 30 a las 12:00 en Ibiza.

La 14ª jornada liguera en el grupo II de la Primera Federación arrancará el viernes 28 de noviembre con el Betis Deportivo-Cartagena (19:00) y el Europa-Sabadell (21:00). El sábado 29 de noviembre se disputarán los encuentros Atlético Sanluqueño-Tarazona (16:15), Sevilla Atlético-Marbella (18:30) y Eldense-Antequera (21:00). El domingo 30 de noviembre se celebrarán los duelos Juventud Villarreal-Villarreal B (12:00), Ibiza-Algeciras (12:00), Gimàstic de Tarragona-Hércules (16:00), Real Murcia-Alcorcón (18:15) y Atlético Madrileño-Teruel (20:30).

Algeciras - Antequera: un partido para subir la exigencia

