El horario del Algeciras CF -Sevilla Atlético de la 18ª jornada: el sábado tres de enero a las 18:45

El Algeciras CF ya conoce el horario de su partido de la jornada 18 del grupo II de Primera Federación, la primera de cuantas se celebrarán en 2026. Los albirrojos recibirán en el Nuevo Mirador al Sevilla Atlético el sábado tres de enero a las 18:45, con emisión prevista en LALIGA+ y FC Play.

El duelo de los albirrojos ante el filial sevillista está encuadrado en la maratón de encuentros que se disputarán en la tarde del sábado.

El Algeciras, que este domingo (12:00) recibe al Atlético Madrileño, cerrará el mes de diciembre y por lo tanto el año visitando el domingo 14 (16:00) al Teruel y con la visita de otro filial, el Villarreal B, prevista para el viernes 19 (19:00).

Los horarios de la jornada 18