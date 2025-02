El futuro de la Primera Federación con Louzán: ¿revolución o continuismo?

Algeciras/Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se muestra abierto a los cambios y tiende la mano a la Liga de Fútbol Profesional para afrontar los muchos desafíos que tiene por delante la recién proclamada junta directiva. Uno de esos retos pasa por atender a la Primera Federación, la categoría estrella del llamado fútbol no profesional, una división repleta de clubes históricos con los que se codea el Algeciras CF desde que la división nació de la mano de Luis Rubiales, el anterior presidente, ahora en pleno juicio por el caso del beso a Jenni Hermoso.

Louzán vivió su primera asamblea general desde que fue proclamado como máximo responsable del fútbol español. Ante unos 140 asambleístas, el gallego dejó ver algunas de sus intenciones a corto y medio plazo: "El fútbol es muy conservador, pero yo soy una persona que me gustan los cambios. A veces tenemos que adaptarnos, pero creo que va a venir bien para el fútbol", aseguró.

Esa predilección por cambiar apunta a despejar la primera gran incógnita desde el relevo en la RFEF: ¿La llegada de Louzán supondrá una revolución o será de lo mismo y seguirá una línea de continuismo? Por lo pronto, el presidente dejó ese primer recado y confirmó su deseo de estrechar lazos con Javier Tebas y la LFP: "Tenemos que tender la mano al fútbol profesional. Lo que avancen ellos, lo vamos a avanzar nosotros, juntos", afirmó.

En lo referente a la Primera Federación, Louzán no hizo referencias explícitas aunque en los corrillos de los asambleístas circularon rumores sobre posibles cambios como la distribución de grupos o incluso su ampliación. Es una obviedad que la Primera RFEF nació con unas pretensiones muy elevadas para la realidad que vive, ya que una parte importante de los clubes debe hacer malabares para cumplir con presupuestos y requisitos cada vez más exigentes. La ausencia de un control económico estricto y transparente, la competencia desleal de los equipos filiales, la calidad de algunas instalaciones, la escasa presencia de equipos en la Copa del Rey y una serie de asuntos claves han convertido a la categoría en una división deficitaria que tampoco ha conseguido cumplir con sus objetivos en materia de derechos televisivos. No muchas las cuestiones que obligan a un debate mesurado de lo que debería intentar ser una Primera Federación sin el músculo financiero del fútbol profesional.

Louzán sí avanzó una noticia "no tan buena para el fútbol no profesional" relacionada con la ayuda al fútbol base a través de "lo que UEFA llama solidaridad". "Es un dinero que pertenece a los clubes profesionales y UEFA decidió que a partir de la temporada que viene esa solidaridad no a va ir a los clubes no profesionales", explicó el presidente. "Es una merma considerable, unos 10 millones de euros, así que tendremos que buscar equilibrios presupuestarios, buscar una fórmula para que no se pierdan las ayudas para la cantera", agregó el presidente, partidario de apoyar a los equipos que trabajen de verdad el fútbol base: "No me gusta el café para todos, hay que primar a quienes trabajen y documenten la cantera".

La líneas maestras de la nueva etapa en la RFEF

“Quiero transmitirles mi compromiso de que en esta nueva etapa vamos a ser innovadores, valientes y eficaces. Y también responsables, porque debemos estar a la altura de lo que el fútbol español merece. Tenemos los mejores jugadores, árbitros, selecciones, clubes, entrenadores, staff, gestores, directores, directivos y también trabajadores. Es momento de hacer los cambios que se precisen. Es necesaria una evolución contando con todos los actores del fútbol, que tienen que opinar y participar. Ocupamos el lugar más importante a nivel mundial de este deporte, somos ejemplo y esta parte deportiva debe estar alineada con la calidad de nuestras decisiones. Hemos venido a hacer, no solamente a estar. Vamos a hacer cosas desde la confianza, vamos a estar abiertos a escuchar todas las inquietudes de todo el mundo. Estaré con quien quiera aportar cosas o hacer reflexiones conjuntas”.

“Abordaremos la reforma de las competiciones para mejorarlas, en este tema ya hemos adelantado la propuesta de proximidad de las primeras fases de la Copa del Rey. Como también estamos analizando la mejora de ingresos de esta Federación, que también lo es directamente del fútbol base y de los clubes”.

Las federaciones territoriales, eje del sistema

“La Real Federación Española de Fútbol son sus federaciones territoriales. Son nuestra prolongación, los ejes sobre los que se construye el sistema del fútbol de este país. Por ello, han sido prioridad en estos primeros días de mandato. He acudido a Extremadura, Canarias, Murcia, Valencia, Galicia, mañana Aragón, y en las próximas semanas estaré en las demás. Quiero dar una especial bienvenida a los nuevos presidentes, Pablo Prieto y Pedro Curtido, y dar las gracias a los que estáis al frente del resto, por vuestra labor incansable”.

“También en estos primeros momentos hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias con otras federaciones y asociaciones entre ellas Portugal, Uruguay, Argentina y próximamente Marruecos. UEFA y FIFA son fundamentales y la colaboración de la RFEF con ambas, vital. Por ello hemos mantenido encuentros con los presidentes de ambas en estos días, desde la fuerza que supone representar a través de la Federación al fútbol español”.

Una institución que debe modernizarse

“Hemos iniciado un proceso de transformación de esta institución que debe modernizarse y adaptarse a las nuevas tendencias. Es lo que hablaba también en relación con los propios Estatutos, siempre bajo el amparo de la ley. Emplazo a todos los que queráis aportar cosas. Tenemos que dar un salto cualitativo en la transformación digital. Tenemos encomendada la puesta en marcha de una OTT para dar visibilidad a todo el fútbol. Estamos en el camino y no me quiero quedar con las palabras y lograr los hechos en un tiempo razonable. Podemos reducir gastos en esta casa y dedicarlos al fútbol formativo. Con un buen control económico podemos llevar a cabo esto. Probablemente podamos cerrar un acuerdo en relación con los derechos audiovisuales de la Copa del Rey para tener más ingresos”.

Un nuevo tiempo de apertura

“Se inicia un tiempo nuevo, como ya he dicho, y en el mismo, todos los actores del fútbol, todos los estamentos, tienen un papel principal. Vamos a tender la mano a todos. Es muy importante, en este sentido, el trabajo que hagan nuestras selecciones. Toda la suerte a nuestros seleccionadores. Su suerte será la nuestra. Gracias a todos. Esperamos acertar en las decisiones y que la responsabilidad que tenemos por delante la compartamos entre todos: clubes, entrenadores, jugadores, árbitros y árbitras. Merecéis toda nuestra admiración y respeto. Quedo a la disposición del fútbol español para todo lo que necesario”.