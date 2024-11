Fran Justo: "Ojalá a alguien de los que están atravesando un mal momento los hayamos podido entretener un poco"

Algeciras/"Me fijé en el teléfono que el único partido que había en toda España a las nueve y media de la noche era el Algeciras-Fuenlabrada. Y el único sentido que le encontré a jugar este sábado era que ojalá alguien de los que están atravesando un mal momento, por lo menos los hayamos podido entretener un poco y olvidarse de la desgracia que tenemos". Así se acordó el entrenador del Algeciras CF, Fran Justo, de la tragedia de Valencia en unos días en los "el fútbol pasa a un segundo plano". "Deseo que esos camiones que hay afuera estén llenos. Creo que es una iniciativa muy buena y quiero volver a darle voz. Creo que desde el lunes todos podemos colaborar y creo que además todos debemos hacerlo, porque creo que todos tenemos muy presente que ha tocado en la Comunidad Valenciana, que ha tocado en Castilla-La Mancha, pero que nos puede haber tocado cualquiera", dijo en referencia a la recogida de alimentos y artículos de primera necesidad en la puerta del Nuevo Mirador.

El técnico está feliz con el resultado. "Ni en el primer mes que no encontramos esta dinámica buena éramos tan desastre, ni ahora somos tan fenómenos", dijo. "Al final el fútbol son detalles y el equipo está creciendo. Sería preocupante que no lo hiciera, porque no hablaría bien del trabajo del cuerpo técnico y del mío. El equipo va dando pasos, se va reponiendo a la adversidad. Parece también que nos viene una detrás de otra", dijo en referencia a la lesión de Aleix Coch, al que dedicó el triunfo. "Nos reponemos y somos fuertes y los chicos están demostrando que somos un equipazo, pero ya va tocando en algún momento que no aparezcan este tipo de situaciones", apostilló.

Para Fran Justo, la situación del Algeciras "ha cambiado mucho". "Siete puntos de nueve es algo a destacar, porque el equipo tiene una racha magnífica", subrayó el técnico, que considera que su equipo no hizo el comienzo de temporada que el algecirismo merecía. "Nosotros necesitamos a nuestra afición, necesitamos ser muy fuertes en el Nuevo Mirador, la gente no se ilusiona del aire y para ilusionarla primero tenemos que dar. Sabíamos que teníamos un debe en casa, estoy muy satisfecho por haber enlazado estas dos victorias. A partir de aquí, sintiéndonos ya como nos tenemos que sentir en casa, continuar el camino que es muy largo, que no tenemos hecho nada, que tenemos 14 puntos y deberíamos tener más por el potencial que yo creo que tenemos. Tenemos desde mañana trabajar y pensar en Huelva, que es lo mismo que hicimos el día que perdimos con el Marbella o el día que el Hércules en el 93 nos metió ese jarro de agua fría a todos".

"Las victorias te recargan la energía, yo siempre digo lo mismo, es más sencillo crecer desde la victoria, pero nosotros tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho margen de mejora", concluyó.