Fran Justo: "Tengo la sensación de que vamos a vivir grandes momentos en 2025"

Algeciras/Fran Justo, el entrenador del Algeciras CF, valoró el empate conseguido ante el líder, el Antequera CF, en el último partido de 2024. El técnico entiende que "es para irse contentos" por las sensaciones que desprende el equipo "más allá del resultado" y tiene buen pálpito para el nuevo año: "Tengo la sensación de que vamos a vivir grandes momentos en 2025".

"El partido se puso muy complicado inmerecidamente desde mi punto de vista", comenzó su análisis Justo. "Era un partido muy igualado, de detalles y creo que estuvimos más cerca nosotros que ellos del gol. Luego, una vez que se pone tan complicado, conseguimos darle la vuelta, empatarlo, que no te hagan ocasiones y acabar con la sensación de que vas a por la victoria, con ese empuje y sin grietas. Creo que es de valorar. Todos queríamos ganar para tener la fiesta completa, pero creo hay que irse contentos más allá del resultado", manifestó.

"El fútbol son detalles", prosiguió el gallego. "Me quedo con que el equipo sigue, no se cae, no se descentra y seguimos con nuestro cometido, ajustando lo que no estábamos haciendo bien para marcar ese primer gol para luego ir a por el segundo, sin dar oportunidades a un equipo que transita bien", argumentó.

Justo explicó que Paris Adot "tuvo un percance muscular" y estaba a la espera de saber qué le pasó a Aleix Coch: "Por suerte ahora tenemos un impás para descansar y recuperar, todos somos muy necesarios para 2025".

Sobre el gol encajado de falta, el técnico "tenía claro que iba a tirar Luismi. Lo que pensé fue qué mala suerte dar esa falta con un lanzador de este nivel", confesó.

Justo mantiene su discurso: "Es importante que la clasificación no nos nuble ni para bien ni para mal porque la categoría está en jornada y media. Es preferible ver el nivel de puntuación. La pelea de la permanencia tiene un nivel muy alto, así que vamos a enfocarnos en ser reconocibles más allá de contra quién juguemos, en ser un Algeciras fuerte en el Mirador, con esta afición que nos ayuda", señaló.

El entrenador del Algeciras asume que la segunda vuelta demandará esa adaptación que los albirrojos han realizado ante los diferentes contratiempos: "Tienes que ir navegando porque van sucediendo cosas. ¿Cómo va a ser 2025? Tengo la sensación de que va a ser un 2025 de mucho trabajo, de ser humildes y de vivir grandes momentos juntos".

El míster no quiso entrar en el terreno de posibles refuerzos: "El mercado abre en enero, ahora toca descansar. Los chicos llevan seis meses trabajando mucho y bien, con muchas adversidades y esto habla muy bien del nivel de la plantilla. Creo que tengo los mejores del mundo y me lo demuestran en el día a día", sentenció Justo, que invita a "descansar e intentar meter algún punto más en el zurrón" en la última cita de la primera vuelta, el próximo 11 de enero en la visita al Atlético de Madrid B.