Fran Justo: "Estoy seguro que vamos a ver un Algeciras que emocionará a la afición"

Algeciras/El Algeciras CF presentó a su nuevo entrenador, el gallego Fran Justo, un joven pero experimentado técnico que asume la dirección de un equipo andaluz por primera vez en su carrerra, con un contrato que contempla la ampliación por una segunda temporada. Está seguro que su nuevo equipo, al que le falta incorporar algunos jugadores, va a emocionar a la afición. Su fichaje se negoció cuando el orensano estaba en paro, e incluso se barajó que su incorporación se produjera en algún momento de la segunda vuelta de la pasada temporada.

"A mí me gustaría un Algeciras reconocible, pero creo que sí, que la verdad es que tenemos que acabar de formar la plantilla para realmente ver lo que tenemos y con lo que tenemos intentar conseguir los mejores resultados. Estoy completamente seguro de que vamos a ver un Algeciras que a toda la afición la va a emocionar, que todo el mundo va a tener ganas de ver, que los domingos habrá unos días que nos tocará más de una manera o más de la otra, pero que todo el mundo va a ver que el Algeciras lo va a dar todo, que el Algeciras va a ir a ganar los partidos, que el Algeciras va a tener un modelo de juego reconocible", declaró Justo.

Apeló a la humildad, "por el respeto que hay que tener a la categoría", y a la ambición, "porque también somos muy ambiciosos". En cuanto a la distancia recorrida entre Orense y Algeciras, al cambio entre el grupo I y el II de Primera Federación, el entrenador recordó que la pasada campaña, cuando decidieron entrenar al Real Unión de Irún, "recorrimos 700 kilómetros, y ahora hacemos 960". Conoce la zona porque ha venido varias veces de vacaciones y quiere "acumular una nueva experiencia en lo vital, vivir en el sur, empaparme de la gente, que me encantó siempre en cada uno de los momentos pude estar aquí".

Sobre el Algeciras CF tiene la mejor de las opiniones: "Me parece que es un club de maravilla para trabajar, que tenemos una grandísima masa social, que tiene muchísimas ganas de ilusionarse, que tiene muchísimas ganas de estar muy orgulloso de su Algeciras, que siempre ha estado ahí en todas las categorías en las que el Algeciras ha tenido que competir en los últimos años. Yo creo que yo no tengo que definirme, no soy quien para hablar de mí, no soy mucho de palabras, soy más de hechos".

Miguel León, uno de los responsables de la dirección deportiva albirroja, destacó que Fran Justo "cumple con todos los parámetros que nosotros nos habíamos marcado como club de ambición, trabajo, seriedad, de creer, de ganas de venir aquí, de que cuando nos sentamos con él, antes de que finalizara la temporada pasada, cuando él estaba en el paro, porque sabéis todos que tuvo dos etapas en el Real Unión de Irún, ya nos transmitió un poco eso".

Amistoso contra el Almería El Algeciras CF y la UD Almería se enfrentarán el próximo día 1 de agosto en La Quinta Football Center, en Marbella, a las 9.30 horas, según confirmó el club almeriense. Será otro de los partidos de preparación del equipo albirrojo en la pretemporada, además de los tres que ya se conocieron frente al Atlético Sanluqueño, Xerez Deportivo y Al Jazira, que por el momento es el primero, el próximo día 25 de julio. Jordi Figueras, miembro de la dirección deportiva de la entidad algecirista, confirmó que solo un partido amistoso tendrá su sede en el Nuevo Mirador, aunque no precisó el rival ni la fecha. "Estamos muy contentos este año porque hemos planificado la pretemporada con bastante antelación. Han salido partidos bastante buenos de nivel, que creo que nos pueden ayudar a llegar a la primera jornada con ese nivel físico que todo el mundo quiere", declaró

En opinión de León el cambio ha sido radical. "Él está convencido, nos lo hace saber todos los días, nos llena de ganas de seguir haciendo las cosas, tanto él como su cuerpo técnico", afirmó. El equipo técnico que le acompaña está formado por José Antonio Portillo y Millán Fernández como segundos entrenadores, Eric Pinedo como preparador físico, David Pérez como entrenador de porteros, Rafa Funes que será el analista y, una temporada más, Javi Morilla como recuperador.

Jordi Figueras, que comparte la dirección deportiva con Miguel León, reconoció que fueron en persona a dialogar con Fran Justo, a su casa en Orense, para ofrecerle el fichaje por el Algeciras. "Miguel en este caso seguro tiene más experiencia que yo -relató-. Me dijo que teníamos que hacer ese viaje 100%, que nos iba a ayudar, nos iba a venir muy bien y así lo hicimos sin pensarlo. Fuimos para Orense, que también diría que es un paseo, pero lo teníamos muy claro y nos vino tanto a nosotros como a Fran y ese día estuvo Millán también. Nos dio tiempo a conocernos, a transmitir un poco lo que queríamos y lo que sentíamos en ese momento y fue muy importante para todos".

Figueras subrayó que "la exigencia y la ambición van a ser dos palabras que vamos a tener todos grabadas en la cabeza este año".