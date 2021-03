El Cádiz B recibe al Algeciras CF este sábado (12:00, en directo por Footters) en la primera de las tres finales que le quedan al filial para decidir por qué va a luchar en la segunda fase de la temporada. Los amarillos se agarran a sus remotas opciones de alcanzar la tercera plaza del grupo IV-A de la Segunda B y solo tienen un punto de ventaja sobre los puestos de descenso.

Los cachorros cadistas quieren dar un impulso al efecto Cifuentes. El nuevo entrenador, que colgó los guantes con el primer equipo este curso tras debutar en Primera, se mantiene invicto en los tres partidos que lleva al frente (una victoria y dos empates) en un equipo que en total acumula cinco jornadas sin perder. Y es que el exalbirrojo Juanma Pavón fue relevado tras igualar en el campo del Marino, pero lastrado por una racha de cinco derrotas.

El rival del Algeciras se rearma con Boselli y Saturday, ambos tras cumplir sanción, no podrá contar con los lesionados Lautaro, Rodallega y Javi Navarro, y tiene entre algodones a Baró, aunque parece que el lateral podría estar entre los convocados.

El guardameta Garrancho y el defensa Álex Martín han sido citados este viernes por Álvaro Cervera para completar la convocatoria del primer equipo, que este sábado recibe al Eibar en Primera.

Cifuentes entiende que el duelo ante el Algeciras "es un partido muy importante para nosotros". El preparador añadió en rueda de prensa que "la semana de trabajo ha sido muy buena y el equipo está trabajando con ritmo. Venimos de un empate en Las Palmas que nos ha dejado un sabor agridulce en el juego y buscamos una victoria para que nos dé serenidad y confianza en lo que hacemos".

"Hemos preparado este partido por la sensación de querer la victoria. Los derbis siempre son especiales pero no me he parado a pensar en un derbi como tal y sí en pensar en cómo lograr la victoria", explicó Cifuentes.

El técnico tuvo palabras de elogio para el Algeciras: "Está arriba porque ha logrado buenos resultados. Tiene gente importante en sus filas y un entrenador con personalidad. Es un equipo peligroso".