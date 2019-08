El defensa central Albert Alavedra se mostró este martes feliz por su fichaje por el Algeciras Club de Fútbol: "Llego a un club cargado de historia y con una afición grande, por eso estoy tan contento".

"Soy muy fuerte y contundente, tengo un buen dominio tanto del juego aéreo como con ambas piernas", agregó.

El Algeciras CF hizo público este martes el fichaje del central Albert Alavedra. El futbolista, de 20 años, procede del Logroñés Promesas, con el que disputó al final de la liga pasada la fase de ascenso a Segunda B. El zaguero se formó en la cantera del RCD Espanyol de Barcelona.

Alavedra es internacional Sub-21 con la selección de Andorra. Con su equipo de procedencia, el Logroñés Promesas, jugó veinte partidos la temporada pasada incluyendo la primera ronda por el salto de categoría frente a La Nucía CF. El zaguero, que completa la defensa albirroja, pasó por el CE Sabadell tras su primera etapa deportiva en los escalafones inferiores del Espanyol.

El defensa aseguró que el club del Nuevo Mirador ha sido su elección aunque también barajó inicialmente otras opciones tras acabar la vinculación con su anterior equipo, el filial que el UD Logroñés tiene en Tercera división.

El futbolista afirmó llegar con muchas ganas de trabajar. Y agregó que le ha sorprendido el buen recibimiento que la afición le ha dispensado en las redes sociales antes incluso de entrar físicamente en Algeciras, la que será su ciudad de residencia esta temporada. "Vamos a hacer los máximos esfuerzos para alcanzar los objetivos marcados", dijo.

El nuevo fichaje disputó la pasada fase de ascenso a Segunda B con el filial que tiene en Tercera la UD Logroñes. Pero su equipo cayó eliminado por La Nucía CF. "Era un conjunto mucho más veterano que el nuestro y en esos momentos decisivos se nota", ha recordado.

Sobre su paso por la cantera del Espanyol tiene claro que los periquitos tienen una de las mejores escuelas de fútbol de toda España y que la competencia por hacerse un hueco es extrema. "Me marché del Espanyol agradecido, fueron once temporadas allí porque entré con 8 añitos y no salí hasta irme primero al Sabadell y ya el campeonato pasado a Logroño", finalizó.