Félix Sancho devuelve al San Pablo Burgos a la Liga ACB

Algeciras/Félix Sancho ha devuelto al San Pablo Burgos a la Liga ACB. El empresario que impulsó la Sociedad Anónima Deportiva del Algeciras CF y el que fuera primer accionista del equipo del Nuevo Mirador festeja el regreso de Burgos a la máxima competición del baloncesto nacional. Sancho llegó a compaginar la gestión de las dos entidades durante casi dos años, pero tras vender sus acciones del Algeciras a Fútbol Coalition centró todos sus esfuerzos en el San Pablo.

El San Pablo cantó el alirón en casa tras superar al segundo clasificado, el Fuenlabrada (87-72). Los burgaleses alcanzaron la gloria por la que llevaban luchando las tres últimas temporadas. El conjunto burgalés se ha proclamado matemáticamente campeón de la Primera FEB a falta de tres jornadas y asciende de forma directa a la ACB.

"Me he quitado un peso de encima", reconce Sancho en una entrevista con el Diario de Burgos. "Me he quitado un peso de encima por ese compromiso que tenía con la ciudad de devolver el equipo a la máxima categoría. Para mí estos años en LEB han sido muy duros en todos los sentidos. Estás acostumbrado a estar en la máxima competición, compitiendo con los mejores y volver a jugar en la Segunda División se hace duro. Quieres volver cuanto antes, tienes mucha presión de volver cuanto antes, y económicamente es muy difícil de sostener esta situación. Para mí es una liberación, un alivio. Me lo tomé muy a pecho el descenso y necesitaba el ascenso".

Sancho llegó al Algeciras de la mano de Nicolás Andión y se erigió en el salvador económico en un momento muy delicado del club. El burgalés vivió en primera persona el ascenso a la Primera Federación y el playoff a Segunda en el que los rojiblancos acariciaron el ascenso en Almendralejo. Sancho armó la SAD y mantuvo a la entidad en la categoría hasta que en junio de 2023 vendió sus acciones a Fútbol Coalition, entregando el testigo a Mac Lackey y Ramón Robert, con los que había realizado previamente una transición-