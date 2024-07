El exalbirrojo Nico Van Rijn jugará en Estados Unidos

Algeciras/El exjugador del Algeciras CF, Nico Van Rijn, ha dejado la Primera Federación española y jugará con el Austin FC II en el grupo de la zona oeste en la tercera división de Estados Unidos, la Major League Soccer (MLS) Next Pro, después de dejar el Recreativo Granada, uno de los conjuntos descendidos del grupo II la pasada temporada. Van Rijn, que tiene ahora 23 años, firmó con el equipo estadounidense hasta el final de la campaña de 2025, con opción para ampliar su contrato hasta 2027.

El Austin FC II, equipo de la capital del estado de Texas, lo presentó en su web como "un defensa central, Van Rijn (pronunciado "van rye-n") que tiene doble nacionalidad, española y holandesa. Pasó por las categorías inferiores del CF Damm antes de comenzar su carrera profesional con el Lleida Esportiu en 2020. Van Rijn hizo 10 apariciones en la liga y una aparición en la Copa del Rey en su única temporada allí, antes de mudarse al Algeciras CF en la tercera división española".

Es un cambio radical para el excentral albirrojo, que dejó buen recuerdo en la afición del Nuevo Mirador. Pasó dos temporadas con la camiseta algecirista, y en ambas aportó, aunque de forma irregular, siempre con Iván Ania como entrenador. En la primera campaña, con veinte años, entre 2021 y 2022, sumó 1772 minutos de juego, y en la segunda incrementó la cifra, con 1969 minutos disputados. Participó en cuarenta partidos con el Algeciras y terminó siendo traspasado al Recreativo Granada.

La MLS Next Pro se fundó en 2022, y reúne a equipos de Estados Unidos y Canadá divididos en dos grupos, como la Primera Federación de España. Según la información ofrecida en la web del nuevo club de Nico Van Rijn, "MLS NEXT Pro celebrará su tercera temporada en 2024 con 29 equipos, 27 afiliados a la MLS y dos independientes, Carolina Core FC y Chattanooga FC. Otros clubes independientes y afiliados a la MLS se unirán en los próximos años, incluidos Cleveland, Jacksonville Armada FC y Connecticut United FC. La mayoría de los partidos de MLS NEXT Pro se transmiten en MLS Season Pass en Apple TV como parte de la innovadora asociación entre Apple y la MLS". El fútbol, como se sabe, no tiene fronteras.