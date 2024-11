Escudero - Diego Esteban, la sociedad del gol en el Algeciras

Algeciras/Si Rodrigo Escudero y Diego Esteban están contentos, el Algeciras CF también lo está. Los artífices de los goles que sellaron la victoria del pasado sábado ante el Fuenlabrada se han entonado casi a la par. El equipo de Fran Justo atraviesa su mejor momento de la temporada tras haber enlazado dos triunfos en el Nuevo Mirador y tres jornadas sin perder, resultados sustentados en una regularidad que se plasma también en el juego, en la manera de defender y en las ocasiones generadas. Nada es casual.

El Algeciras ha empezado a rendir por encima de lo que lo hizo en el primer mes y pico de competición. El técnico ha encontrado una columna vertebral y el equipo se está beneficiando del acierto particular de dos jugadores que estaban llamados a dar un paso al frente como Escudero y Diego Esteban. Con cuatro y tres goles, respectivamente, los atacantes se han constituido en la sociedad goleadora de uno de los conjuntos más en forma del grupo II de la Primera Federación.

Diego Esteban se va reencontrando con su versión mejor, con esos chispazos de futbolista determinante que enseñó en el primer tramo de la pasada andadura, antes de aquella lesión que le paró en seco. Después de aquello no fue el mismo. No obstante, Fran Justo ha confiado en el atacante desde primera hora, ya sea en una banda u otra, y Esteban se siente cada vez más enchufado. Desde el día del Villarreal B, que marcó el tanto que valió para empatar, el de Logroño suma ya tres dianas. Marcó en la derrota ante el Hércules el mismo día que Escudero también y transformó el penalti contra el Fuenlabrada cuando el partido estaba sin goles. Además, Esteban dio el pase en profundidad que originó el 2-1, un pase al alcance de pocos en la categoría.

Rodrigo Escudero ha destapado el tarro de las esencias. El ariete se estrenó en la primera jornada en Alcoy (donde falló un penalti también) y desde entonces atravesó su particular bache a la hora de definir. Su innegable trabajo dentro del campo contrastaba con las ocasiones marradas para un futbolista con una probada capacidad goleadora. Cuando no era el palo, era una intervención magnífica del portero. Rodri no desistió y el día de Hércules empujó aquel balón remachado por Eric que finalmente no bastó ni para puntuar. A partir de ahí, gol ante el Ceuta y otro gol de delantero ante el Fuenlabrada, ambos ante su público.

Con cuatro dianas, Escudero ya es el máximo realizador del Algeciras, un equipo que ha marcado en todos los partidos menos uno (el de Mérida). Ahora se trata de "aprovechar el momento", reconoció el vallisoletano, feliz "por esta racha racha de tres partidos, ganando dos en casa, que era lo que no estaba costando", afirmó ante los medios tras el triunfo. "Esto es muy bueno para el equipo, muy bueno a nivel clasificatorio y para la confianza".

"No es fácil hacer gol en la categoría, se ve cada fin de semana en la igualdad que hay", sostiene el albirrojo. "Ahora los goles están entrando, pero es una cuestión grupal porque estamos generando ocasiones", señala.

"Los delanteros tenemos esa intuición de saber por donde puede llegar el balón, por fortuna Paris me puso un buen pase y conseguí rematar en dirección a gol", relata Escudero rememorando el tanto que dio el triunfo a los algeciristas.

El atacante entiende que "no es casualidad" el buen momento plasmado con resultados: "En las primeras jornadas no éramos capaces de sacar los partidos adelante aunque las sensaciones de juego eran buenas, faltaba quizás ese ajuste defensivo y aumentar nuestra efectividad en ataque", acepta Escudero, que comparte el mensaje del míster: "Es pronto y hay poca diferencia de puntos en una liga muy competitiva. Ahora tampoco nos tenemos que creer mejor que nadie", advierte.

Rodri confía en que estas dos últimas victorias en el Mirador animen a una hinchada que cuando aprieta es determinante: "Ojalá que sea un año ilusionante".