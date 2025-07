Eric Montes: "Volveré cuando sienta que puedo dar lo mejor de mí"

Que Eric Montes sonría es una buena noticia para el algecirismo. El centrocampista está cada vez más cerca de ese 100% que busca todo futbolista que sufre el trago de pasar por un quirófano. El rojiblanco saltó esta semana por primera vez a los campos de La Menacha para empezar a correr en el entrenamiento de sus compañeros, lógicamente a su ritmo y todavía con una última etapa de rehabilitación por delante. Cinco meses y medio después de ser operado por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, Montes tiene clara su prioridad: "Volver cuando esté recuperado del todo, cuando sienta que puedo dar lo mejor de mí, no quiero volver a dar pena como cuando jugué lesionado", afirma tajante.

Eric Montes Arce encara su tercera temporada consecutiva como algecirista y lo hace con galones como uno de los capitanes del vestuario del Nuevo Mirador. "No es fácil hoy en día estar tres años en el mismo equipo. Para mí es la primera vez", reconoce, que atiende a Europa Sur tras el entrenamiento de la mañana, con su habitual buen ánimo.

El Algeciras anunció el pasado 12 de mayo la renovación del mediocentro de Manresa (Barcelona), una alegría compartida por una afición que venera a Montes Arce por su carácter, su espíritu competitivo y su honradez. "Siento ese cariño de la gente", confiesa. "Desde la primera temporada no lo he notado. La afición aquí es muy cercana, te ve por la calle, te saluda, te da ánimos cuando las cosas van bien y, lo más importante, cuando no van tan bien. Y cuando me lesioné fue un aluvión de mensajes y muestras de cariño, un apoyo muy importante para ese momento tan complicado que me tocó pasar", recuerda.

Nada más salir del quirófano, Eric Montes mandó su primer recado de optimismo. "Estoy superpositivo, voy a ir día a día", dijo entonces. El rojiblanco emprendió un viaje desconocido para él, una recuperación que ha tenido días de todo tipo: "Es un proceso. Te levantas, haces tu trabajo y te sientes bien, más cerca del objetivo. Pero de repente llega otro día y te vienes un poco abajo y lo ves lejano. Al final se trata de ser constante y cumplir a rajatabla con la rehabilitación, y rodearte de gente que te ayude en este proceso", relata el futbolista, que ha estado durante estos meses en casa cerca de la familia.

Eric Montes, de vuelta con el Algeciras. / ACF

Desde que recaló en Algeciras en el verano de 2023 procedente del Nàstic de Tarragona, el manresano se ha convertido en el pulmón de los dos últimos equipos del Algeciras, primero con Lolo Escobar y después con Fran Justo. Su presencia en el once era incuestionable y su rendimiento se sostuvo siempre por encima de la media hasta que una de las rodillas empezó a fallarle el último invierno. Eric, empujado por su ímpetu, forzó y forzó hasta que el cuerpo le frenó en seco. "Mentalmente no era yo, estaba todo el rato pensando en la rodilla", reconoció en su momento, algo que corrobora ahora: "Si de algo me he dado cuenta en este proceso, es que tengo que mirar más por mí mismo. Jugar lesionado no fue bueno para nadie, ni para mí ni para mi equipo. En este tiempo he madurado en ese sentido y soy consciente de que solo estando en mi mejor versión es cuando puedo ayudar de verdad a mis compañeros. Por eso, tengo claro que no voy a precipitarme, no voy a caer en el error de querer estar antes de tiempo. No saldría ganando nadie", reflexiona.

Eric se incorporó a la pretemporada el pasado lunes, aunque no ha parado "ni un solo día" con su rehabilitación. El rojiblanco pudo tener sus primeras impresiones de los nuevos compañeros en una plantilla que mantiene a una parte de la columna vertebral del pasado curso. "No había coincidido antes con ninguno de los fichajes, pero eso también es un estímulo, el ver como un nuevo grupo se va convirtiendo en un equipo, en una piña", argumenta.

Sobre el nuevo entrenador, Javi Vázquez, Montes ve buena señal que se diga que mete "caña" a sus jugadores desde el primer entrenamiento: "Eso es bueno".

El Algeciras competirá por cuarta campaña seguida en la Primera Federación: "Es un mérito y algo que tenemos que valorar porque no es sencillo", razona. "Este año, con los cambios en los grupos, vamos a tener otros rivales como los catalanes. Creo que todos los años que llevo en la categoría me han tocado los grupos más difíciles", rememora. Montes, no obstante, cree que el Algeciras está capacitado para competir contra todos: "Hay presupuestos grandes y rivales de talla, pero nosotros tenemos nuestras armas y cada temporada se demuestra que siempre hay varias sorpresas, equipos que se caen y otros con los que nadie contaba que terminan arriba. En esta categoría, los que compiten mejor son los que cumplen sus objetivos", sostiene.