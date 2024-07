Los equipos femeninos senior y de sala seguirán llamándose Algeciras CF

Algeciras/Los equipos senior de fútbol once y el de sala del Algeciras Femenino Sala seguirán compitiendo la próxima temporada con el nombre del Algeciras CF. Ambas entidades siguen pendiente de cerrar su acuerdo para la nueva campaña, pero el mantenimiento del nombre es una obligación federativa, ya que es la RFEF la que no permite ningún cambio a no ser que renunciara a la plaza, que no es el caso.

El equipo de fútbol sala del FS ascendió a División de Honor, y debe seguir compitiendo por ello con el nombre del Algeciras CF. En su plantilla también están muchas de las jugadores senior que también compiten en la modalidad del fútbol once, que el pasado mes de junio no pudieron ascender a Tercera Federación. Cayeron en la primera eliminatoria con el Atlético Ben-Namiel, pese a lograr una renta de dos goles en la ida, jugada en Algeciras.

"Hemos ascendido a división de honor con el nombre de Algeciras Club de Fútbol y Federación no nos deja coger la plaza con otro nombre porque no es nuestro. O sea, como somos otro club independiente, pues no nos dejaría coger la plaza", explica Valeria Corte, vicepresidenta de Algeciras F.S. La obligación se extiende al senior de fútbol once porque "con la misma ficha federativa, las jugadoras en este caso pueden jugar en ambas modalidades", añade Corte.

El Algeciras CF está últimando los términos del acuerdo de filialidad que pueda suscribir con el club femenino. La vicepresidente del Algeciras F.S. detalla que "cada club está trabajando ahora mismo en las prioridades y cuando arranquemos temporada imagino que nos podremos sentar. Ahora mismo nosotros estamos con las jornadas de puertas abiertas, consolidando los equipos o conformando los nuevos, por lo que no hemos tenido tiempo de sentarnos en eso".

El propósito es contar, al menos, con los mismos equipos que el pasado año, aunque la decisión final se tomará cuando concluyan las jornadas abiertas que estaban celebrando desde principios del presente mes de julio. "De algunos equipos sí que podemos tenerlo claro, pero hay otras categorías que no se sabe. La más clara es el equipo senior, y ya de ahí quizás el equipo cadete, y los demás tenemos que ir esperando. Tenemos mucha afluencia de gente y tenemos que ver cuántos equipos van a salir", relata Corte.

Ya que la temporada de ligas regulares comenzará en el mes de octubre, no solo están pendientes de tomar las decisiones sobre número y composición de los equipos femeninos de la temporada 2024-2025. Tampoco están definidos los entrenadores de cada conjunto, y los campos de entrenamiento y juego que podrán utilizar. "Entiendo que todo el mundo quiere saber ya toda la información, todos los campos. Pero es una cosa que se va trabajando poco a poco y hay que tener paciencia porque, como se dice, las cosas de palacio van despacio", declaró la vicepresidenta del Algeciras F.S.

"Asumimos también con todas las consecuencias la gestión del club, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Al final eso es así. Un proyecto del calibre no es fácil sacarlo adelante. Pero bueno, para eso estamos los cuatro locos para luchar por una cosa tan bonita. Hay otras cosas que tenemos que ir solucionando. Lo importante es no estar quietos y ir avanzando", concluyó Valeria Corte