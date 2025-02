La encrucijada del Algeciras: fichar o ahorrar

Algeciras/El Algeciras CF se encuentra en una encrucijada que se puede resolver en pocas horas, aunque no necesariamente. Fichar o ahorrar, esa es la cuestión. La lesión de rodilla de Eric Montes, la segunda grave que sufren los albirrojos esta temporada tras la de Javi Avilés, ha reabierto el debate entre una afición que ve necesario que su equipo se refuerce para la segunda vuelta del campeonato en el grupo II de la Primera Federación. El cuerpo técnico que lidera Fran Justo también lo considera apropiado. Sin embargo, la pelota está en el tejado de la propiedad, de los máximos responsables de la entidad, que son los que tienen que dar el visto bueno al esfuerzo económico.

El tiempo corre en contra del Algeciras ya que el mercado de invierno cierra oficialmente este lunes 3 de febrero. No obstante, los algeciristas siempre tienen la oportunidad de firmar a un futbolista profesional que se encuentre en paro o libre más allá de este plazo. No sería la primera vez ni será la última que vemos a un jugador sumarse a un vestuario durante el mes de febrero. Sin ir muy lejos, ocurrió con el portero Rubén Miño en 2023, a la postre clave para cerrar la sufridísima permanencia en la última temporada de Iván Ania.

La pelota, como se ha dicho, está en el tejado de Mac Lackey y Ramón Robert. Ellos son los que tienen que dar vía libre a cualquier incorporación y, sobre todo, los que deben liberar la situación de unos derechos federativos bloqueados desde que la Asociación de Futbolistas Españoles reveló el pago pendiente de una deuda, de unas dichosas primas con tres futbolistas de la pasada temporada que el club entiende que no debe abonar hasta el final del presente ejercicio. Lleve quien lleve la razón, la AFE impide que el Algeciras realice movimientos federativos hasta que salde este pago, como ya han hecho la mayoría de equipos que fueron señalados a primeros de enero.

Las mejores fotos del Algeciras - Real Madrid Castilla de Primera Federación / Erasmo Fenoyt

El algecirismo tenía más o menos asumido que el club no iba a fichar este invierno, pero la lesión de Eric Montes lo cambia todo. El vestuario ha perdido a uno de sus baluartes, a un fijo en los esquemas de Justo, un centrocampista diferencial y de perfil único. Sumado a la baja sensible de Avilés y a que las lesiones no dejan de atosigar al Algeciras, afrontar lo que queda de liga sin algún refuerzo se antoja algo arriesgado. Ahora es Rafa Roldán el que lleva un mes fuera de combate por una lesión muscular. Antes fueron Paris Adot, Javi Alonso, Aleix Coch o el portero Lucho García. Está siendo la tónica general desde que arrancó el curso.

Además, el Algeciras viene emitiendo ciertos síntomas de agotamiento, multiplicados tras las dos últimas derrotas, especialmente en el vapuleo contra el Real Madrid Castilla de la última jornada. Hay una columna vertebral formada por una docena de futbolistas que son los que más minutos acumulan y en algunos casos se ve que necesitan un respiro. Y ese respiro requiere un recambio que compita con frescura sin que el equipo se caiga.

La mayoría de los rivales del grupo del Algeciras se están moviendo y casi todos han realizado alguna operación (entradas, salidas, cesiones). Los más poderosos se están permitiendo apuntalar a la carta, como el Ibiza, el Real Murcia o los filiales. Veremos si el Algeciras tiene capacidad para maniobrar y cubrir una de esas dos bajas importantes o si por el contrario pasa su primer invierno sin fichar desde no se sabe cuándo.