Los dorsales oficiales del Algeciras CF para la temporada 2025/26 en Primera Federación

El Algeciras CF ha dado a conocer los dorsales oficiales de la primera plantilla para la temporada 2025/26 en la que los rojiblancos competirán en el grupo II de la Primera Federación.

El vestuario que encabeza el técnico Javi Vázquez está compuesto, a falta de que cierre el mercado, por Iván Moreno (1), Carlos Arauz (2), José Carlos (3), Aleix Coch (4), Eric Montes (5), Mayorga (6), Rastrojo (7), Iván Turrillo (8), Manín (9), Dani Garrido (10), Tomás Sánchez (11), Samu Casado (13), André Nader (14), Víctor Ruiz (15), Ángel (16), Javi Avilés (18), Jony Álamo (20), Juanma García (21), Paris Adot (22), Joe James Riley (23) y Óscar Castro (24).

Los del Nuevo Mirador tienen espacio para incorporar a más jugadores sub-23, de hecho la intención es que venga al menos un extremo más, menor de 23 años.