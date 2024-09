La dirección deportiva del Algeciras da por cerrada la plantilla: "Los resultados llegarán"

Algeciras/La dirección deportiva del Algeciras CF ha dado por cerrada la plantilla para la temporada 2024-25 que ya ha consumido cuatro jornadas en la Primera Federación. Miguel León y Jordi Figueras, los artífices de la confección, se han mostrado "supertranquilos" a pesar del mal comienzo liguero del equipo que entrena Fran Justo, colista del grupo II con solo dos puntos de doce posibles. El tándem deportivo está convencido de que "los resultados llegarán" al Nuevo Mirador.

Al término de la presentación de los dos últimos fichajes del verano -los de Juan Hernández y Javi Avilés-, Miguel León y Jordi Figueras se han prestado a atender a los medios para hacer balance del mercado. "A nivel de confección de plantilla para nosotros está terminada", aseguró León, consciente de que "siempre puede aparecer algo que no queremos en forma de lesiones, esperemos que no".

"Desde la parte que nos toca, vemos todos los entrenamientos, si no el 100, el 90% y sabemos como trabaja el cuerpo técnico, como trabajan los jugadores y estamos supertranquilos", expresó León. "Eso no quiere decir que no estemos responsabilizados ni conscientes de que se espera más y tenemos dos puntos", aclaró.

"Creo que es un error mirar la clasificación hasta que la temporada no vaya avanzando, pero entiendo que la gente lo hace y se pone nerviosa. Nosotros estamos super tranquilos y convencidos de que estamos en una línea buena y llegarán los resultados", prosiguió León. "No podemos vivir en el dramatismo en la jornada cuatro, sería un error pensar demasiado en positivo tanto como en negativo".

La parcela deportiva entiende que ha sacado máximo jugo: "Estamos contentos con el presupuesto que tenemos y sabemos que el club hace un esfuerzo, de hecho la operación de Javi Avilés estaba fuera de lo inicial y se ha hecho porque la propiedad quiere lo mejor para el equipo", aclaró León.

"La plantilla es un poco más larga de lo planteado al principio, con dos jugadores por sitio, salvo en los extremos que hay cinco. Además, tenmemos la polivalencia de muchos jugadores y a dos juveniles de la cantera haciendo el día a día con nosotros", valoró el dirigente.

Jordi Figueras ejerció de cicerón de los dos futbolistas presentados: "Juan Hernández es un jugador con una trayectoria increíble en el fútbol profesional y nos va a aportar mucha experiencia, vivencias en categorías superiores. Es un extremo que puede jugar de punta también y estuvo abierto a venir desde el primer momento".

Sobre Javi Avilés, Figueras destacó "una trayectoria en categoría superior aunque conoce la Primera RFEF y viene de ascender también con el Málaga". "Javi puede jugar en ambos lados, arriba, tiene velocidad y esperemos que venga a aportar lo que el míster nos pidió, tener gente rápida para salir en transiciones y la experiencia".

Dos extremos para sumar

Juan Hernández mostró su agradecimiento "por la confianza" y su deseo de reencontrarse con su mejor versión en Algeciras. "Los primeros partidos no obtuvimos los resultados que queríamos, pero creo que ante el Sevilla Atlético hicimos un partido en el que el equipo se volcó y mereció la victoria. La afición se nota muchísimo y la necesitamos. Sabemos que no hemos iniciado como queríamos, pero estamos trabajando y seguro que pronto llegarán las victorias".

El ex del Málaga reconoce que viene de una temporada "complicada por las lesiones" y que buscaba "una opción buena, reivindicarme, coger confianza y minutos". "Sabemos lo que quiere el míster, trabajo, transiciones, buscar el desequilibrio y aportar esa experiencia", apuntó Hernández, deseoso de "la titularidad".

Javi Avilés, por su parte, subrayó la calidad del vestuario: "Hay muy buen grupo y un buen equipo con el que podemos hacer cosas".

El madrileño entiende que conocer a Fran Justo lo puso "más fácil" para tomar la decisión y destaca que el Algeciras le mostró "mucha confianza". "Ahora centrado, trabajamos fuerte cada día y las cosas irán bien. Me siento bastante bien físicamente".