El Algeciras descarta a Craninx y espera tener nuevo portero este martes

El Algeciras CF ha descartado la incorporación del portero Álex Craninx, que llegó a prueba el pasado miércoles, pero no ha convencido al cuerpo técnico que encabeza Iván Ania. Los albirrojos esperan tener nuevo guardameta este martes y zanjar de una vez por todas el tema de la portería. El nombre del veterano Rubén Miño vuelve a sonar con fuerza en los foros algeciristas.

Fin a la aventura de Craninx con el Algeciras. El cancerbero malagueño de origen belga se ha marchado ya de la ciudad después de que la entidad le comunicase que no va a fichar. El meta no ha convencido a Ania en las tres sesiones de entrenamiento que pudo realizar con los albirrojos. El míster, de hecho, deslizó antes del partido en Talavera que el asunto de la portería no estaba claro todavía cuando se le preguntó por si el fichaje de Craninx era cuestión de horas.

El guardavallas de casi dos metros aterrizó procedente del Molde noruego, del que se desvinculó después de una etapa de cuatro años, aunque estuvo dos campañas como cedido fuera del club. Craninx era una de las opciones que manejaba el Algeciras para reforzar la portería en la recta final del mercado de invierno. La entidad incluso se arriesgó a esperar al cierra del mercado de la Primera Federación, pero como el club dispone de espacio en la plantilla puede firmar a cualquier futbolista que esté libre (o en paro).

Precisamente en esa situación se encuentra Rubén Miño, un portero que lleva sonando para el Algeciras desde finales de 2022.

Rubén Miño Peralta (Cornellá de Llobregat, Barcelona, 18 de enero de 1989) ha sido el más experimentado en las últimas sesiones que organiza la AFE. Forjado en la cantera del Barcelona, el cancerbero llegó a debutar con 23 años en Primera División con el Mallorca y atesora una dilatadísima trayectoria por Real Oviedo, AEK Larnaca (Chipre), Albacete Balompié, CSM Politehnica Iași (Rumanía), UD Logroñés y CF Talavera de la Reina.