El derbi de los reyes del empate

Algeciras/Dos de los equipos que más empatan esta temporada en la Primera Federación cruzan sus caminos este sábado (16:00) en El Palmar de Sanlúcar. El Algeciras CF rinde visita al Atlético Sanluqueño con una ligera ventaja de tres puntos de los albirrojos. Es la distancia que supone una sola victoria más porque ambos conjuntos comparten la vitola de ser los que más igualan del grupo con siete igualadas en las 14 jornadas disputadas. El Mérida, el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla se suman al pelotón de los reyes del empate de una categoría que está destacando por su extremo equilibrio.

Con las estadísticas en las manos, el derbi provincial entre el Sanluqueño y el Algeciras apunta a una equis en la quiniela. El Algeciras de Fran Justo viene de enlazar dos tablas (Real Murcia en casa y Alcorcón a domicilio), algo que ya le sucedió en el arranque de la campaña (en Alcoy y ante el Sevilla Atlético) y en las jornadas sexta y séptima (Villarreal B y Betis Deportivo fuera). El empate que queda suelto fue el logrado en Madrid ante el Castilla.

El Sanluqueño, por su parte, sumó su primer empate en la cuarta jornada en Ceuta y repetió la semana siguiente en casa ante el Castilla (ambos con 2-2). Los verdiblancos firmaron tablas con el Ibiza, en Villarreal, con el Recreativo de Huelva, en Marbella y la pasada jornada en una plaza grande como Murcia. Los de Sanlúcar, que ya han cambiado de entrenador, se encuentran en puestos de descenso en buena medida porque solo han celebrado un triunfo en El Palmar en el presente curso, algo impropio de un Atleti que tradicionalmente ha rascado muchos puntos en su feudo.

Fiable pero...

El Algeciras encara en Sanlúcar su segundo desplazamiento consecutivo y un tramo final de la primera vuelta en el que se va a pasear bastante por la carretera. Los del Nuevo Mirador se han mostrado fiables hasta el momento como visitantes ya que han conseguido puntuar en cinco de los siete partidos que han disputado fuera. Sin embargo, los de Fran Justo solo han logrado arrancar una victoria lejos de La Menacha (en Alicante contra el Intercity). Los albirrojos han estado a punto de ganar en varias ocasiones, pero, por una cosa u otra, se han terminado escurriendo dos puntos y hasta los tres.

En el recuerdo reciente están los encuentros contra el Alcoyano, el Betis Deportivo, el Castilla, el Recreativo o el más reciente de Alcorcón. En todos ellos, el Algeciras se puso por delante y no fue capaz de amarrar la victoria. El caso más hiriente, el del Nuevo Colombino, donde un 0-2 no bastó en un partido muy salpicado por la actuación arbitral. Únicamente en el Romano de Mérida, el cuadro de Fran Justo se quedó sin marcar y, por tanto, nunca tuvo opciones de ganar.

Resultado trampa

El empate es ese resultado que acompañado de victorias mete arriba a los equipos, pero sin ellas suele ser reflejo de un conjunto que se mueve por la parte peligrosa de la clasificación. La equis rara vez contenta al que juega en casa y suele convencer al que lo hace de visitante.

Después de que se estableció el sistema de tres puntos por triunfo, no sale tan a cuenta sumar de uno en uno. Si el Algeciras igualase este sábado encadenaría su tercer empate, que vendría a ser lo mismo que si hubiese ganado uno solo de los tres últimos encuentros. Los de Fran Justo no consiguen despegarse del descenso porque no han sido capaces de hilvanar dos victorias seguidas este curso. Equipos como el Villarreal B o el Yeclano marcan el ejemplo más reciente de lo que dos, tres o cuatro triunfos seguidos impactan en la clasificación.

El caso más sangrante en cuanto a los empates en lo que va de temporada lo ha encarnado el Mérida, que llegó a firmar seis consecutivos. Ahora mismo es el Real Murcia el que mayor racha de equis suma con tres seguidas. El Algeciras y el Alcoyano le siguen con dos.