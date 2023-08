David Cabello, de visita en el Nuevo Mirador, da su bendición al nuevo Algeciras

El Nuevo Mirador es un estadio que acoge con cariño a aquellos valientes que defendieron la albirroja. Un sentimiento acostumbra a ser mutuo, siendo habitual que ex futbolistas de la entidad se acerquen en algunas ocasiones a ver al Algeciras CF actual. Un buen ejemplo es el de David Cabello, uno de los héroes algeciristas hace más de 20 años que ve con buenos ojos al equipo para la nueva temporada.

El que fuera delantero durante su trayectoria como futbolista, ahora entrenador, acudió a la reapertura del templo algecirista frente al Málaga CF como comentarista para la emisión local de Radio Marca en el municipio costasoleño. Con humildad y hasta cierta discreción, Cabello saludó a los viejos conocidos que aún acuden religiosamente a La Menacha a ver a su equipo, como Salvador Triano y Domingo García Campillo, directivos entre 2000 y 2002, cuando vistió la albirroja.

"Siempre que puedo aprovecho para ver fútbol y al Nuevo Mirador he venido varias veces en estos años", comenta Cabello a Europa Sur, 23 años después de que su nombre apareciese por primera vez en este periódico, cuando su nombre ya sonaba para fichar por el Algeciras procedente del Xerez CD.

"Tengo recuerdos muy buenos, he podido saludar a algunos directivos después de tantísimos años y recordamos anécdotas positivas, como aquella vez que fuimos a Cibeles tras salvarnos en el playout contra el Fuenlabrada", recuerda el atacante. En el partido que menciona, disputado en mayo de 2001, los albirrojos se salvaron del descenso a Tercera en una agónica tanda de penaltis donde cumplió desde los once metros, logro que celebraron en la famosa fuente madrileña. "Fueron dos años muy intensos y muy bonitos", asegura. De hecho, este periódico llegó a titular "David Cabello, el nuevo ídolo de la afición", cuando se erigía en su primer año como el máximo anotador del grupo IV de la extinta Segunda División B en el primer tramo de la liga.

Respecto al nuevo Algeciras de Escobar, Cabello es optimista sobre sus opciones, especialmente al tratarse de un conjunto en el que conoce a muchas piezas importantes. "Con Lolo he hablado en alguna ocasión y creo que está confeccionando una muy buena plantilla, a Eric Montes lo tuve en la Cultural Leonesa y es un jugador que viene a ser uno de los líderes del equipo, también están Iván y Borja que podrían jugar en cualquier equipo de la categoría porque tienen un nivel altísimo o Rafa Roldán, que le tuve en la cantera del Málaga", analiza el técnico.

Donde sí pone el foco de atención el ex algecirista en el frente del ataque, donde reconoce, al igual que buena parte de la afición, la necesidad de incorporar algún delantero más. "Javi Cueto va a dar un rendimiento altísimo a pesar de que la gente no lo conozca tanto, ha marcado muchísimos goles y tiene un futuro prometedor por delante, pero puede que le falte al equipo algo más ahí", detalla.

Si algo destaca el ahora entrenador es la afición del Nuevo Mirador. "En el último partido de mi primera temporada -la misma del mencionado partido de Fuenlabrada-, nos jugábamos no caer al descenso en casa y acudieron unas 8.000 personas al estadio, estaba lleno", evoca con nostalgia Cabello. "Da gusto ver este ambiente en estas categorías, porque en otros cambios no se ve lo mismo que aquí", reconoce. Incluso muestra su asombro por la buena entrada que se vivió en La Menacha en el primer partido de la pretemporada en el templo albirrojo y por el aumento de asistencia de niños que, desde pequeños, se aficionan al equipo de su ciudad, algo menos habitual en los tiempos del delantero.

A pocas semanas de que arranque el fútbol en las categorías no consideradas como profesionales, Cabello se encuentra libre, después de romperse un acuerdo que tenía firmado para la nueva temporada con un club cuya identidad no quiere reconocer. Su última aventura, la pasada campaña en el CD El Ejido de Segunda Federación, no acabó como esperaba, descendiendo a Tercera. "Ahora es imposible encontrar equipo, así que toca ver fútbol y seguir aprendiendo y conociendo jugadores", concluye.