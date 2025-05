El irreductible Algeciras (2-2)

Algeciras/Quizá no se pueda celebrar esta noche ni se deba descorchar el champán todavía, pero el Algeciras CF se va a salvar. Sí o sí. No le queda otra a un equipo con semejante carácter, con tal disposición a vaciarse sobre un terreno de juego. Se lo merecen los chicos de Fran Justo y lo van a conseguir. El Nuevo Mirador quería festejar la permanencia virtual esta noche, pero la afición se marchó orgullosa a casa, consciente de que el Algeciras está dando todo lo que tiene hasta la última reserva y eso ahora, en este último tirón, no te da para ganar, pero sí para sumar. Veníamos del ganar, ganar y volver ganar para pasar al empatar, empatar y empatar en ocho semanas sin perder. Los rojiblancos ya se han plantado en 46 puntos, una cifra que podría bastar para cumplir con el objetivo y que a falta de tres jornadas aún da cancha para algo más.

El Algeciras firmó un empate (2-2) con el Betis Deportivo en un partido vistoso, muy entretenido, con muchos momentos y con una primera parte soberbia por parte del equipo de casa. Los de Fran Justo se adelantaron al cuarto de hora en su especialidad, en un córner remachado por Aleix Coch, y pudieron poner muy de cara el encuentro. Una parada inmensa de Guilherme a Paris Adot evitó un 2-0 cantado. El filial demostró su fondo de armario tras el descanso y la enorme calidad que atesora para remontar el marcador en un abrir y cerrar de ojos por medio de la genialidad de Pablo García. Con el partido cuesta arriba y con los gemelos trepando por los cuádriceps, el Algeciras se agarró a lo poquito que le quedaba en el banquillo para exprimir el olfato de un Rodrigo Escudero que volvía tras un mes de lesión... de aquella manera, pero con un golazo que vale un puntazo.

El camino hacia la salvación iba a ser empinado. Ya lo avisó Fran Justo cuando el Algeciras encadenó cuatro victorias y sus chicos se pusieron con 43 puntos. Desde entonces, tres empates con distintas connotaciones, con muchísimo trabajo (muchos masajes, vendajes y horas de recuperación) y con el mismo valor, tres puntos más para llegar hasta los 46, que ya los quisieran todos los que vienen por detrás en la clasificación de un grupo que no hace prisioneros.

El Algeciras cuajó una primera parte de las mejores de la temporada: con un juego alegre, controlando durante la mayor parte del tiempo, haciendo dudar y sufrir a un gran rival. Tan solo faltó una pizca más de acierto para mandar a la lona a los béticos. Aunque un 2-0 tampoco garantizaba lo que iba a suceder tras el descanso. En el fútbol nunca se sabe.

Justo armó la alineación esperada con Neco Celorio por el sancionado Diego Esteban y Tomás de vuelta al carril izquierdo. El segundo capitán aguantó una hora entre algodones en otra muesca de su implicación. El Algeciras dio el primer susto a los 3 minutos tras una mala salida con los pies del portero bético, pero Neco Celorio se resbaló tras robar. El empuje local se tradujo también en una ocasión para Álvaro Leiva, que sorprendió en una jugada ensayada y disparó arriba.

Celebración del gol de Aleix Coch. / Andrés Carrasco

Coch de córner y paradón de Guilherme

Los locales habían empezado contestando el dominio al filial del Betis y en el minuto 11 golpearon como más les gusta, a balón parado. Córner botado por Marino y cabezazo inapelable de Aleix Coch para poner el 1-0. El Algeciras se llevó el partido adonde quería y tuvo una clarísima oportunidad para aumentar su renta cuando en el minuto 24 el bético Guilherme sacó una mano sobrehumana para evitar el 2-0 en un chut de Paris Adot dentro del área. Impresionante parada, de las que dan puntos.

Los de Justo sacaron a relucir también una buena defensa para frenar las acometidas del filial, casi siempre en botas de Pablo García, aunque la primera llegada de los niños de Arzu vino en un centro que cabeceó Mateo y atajó Lucho, pasada la media hora. El Algeciras se dio un respiro, pero retomó el balón en la recta final del primer tiempo, con Álvaro Leiva gustándose con la pelota y arrancando los aplausos de las gradas. El Betis Deportivo sufría atrás más de la cuenta, sobre todo con unos centrales que digamos que no tuvieron su mejor día, sobre todo un Mendy que estaba en todos los sustos, como la cesión que casi le cuela a su guardameta Guilherme en el minuto 41.

Leiva y Joao, en el Algeciras-Betis Deportivo. / Andrés Carrasco

Triple cambio y remontada

Arzu tenía claro que con lo del primer tiempo no iba a ningún sitio y el filial regresó del intermedio con un triple cambio y tres lujos desde el banquillo: Dani Pérez, Mawuli y Souleymane. El Betis salió mordiendo y encontró esos centros laterales en los que el Algeciras sufre en ocasiones. De frente, los rojiblancos son casi invulnerables, pero esos balones centrados por los costados son otra historia.

Pablo García igualó en el minuto 53 al rematar un centro lateral de Ortiz desde la derecha. Tres minutos después, Souleymane desequilibró por la izquierda y el rechace de su chut lo cazó el genio de Pablo García, un juvenil que ya lidera a esta camada.

El Algeciras encajó el bajonazo como pudo, aunque era evidente que necesitaba aire fresco para recomponerse y para devolver el balón a campo contrario, a la zona débil de un filial tan cómodo atacando como lo contraria a la hora de defender. Justo tiró de Juan Hernández y Alvarito Leiva se intentó echar a la espalda a su equipo con un par de galopadas que al menos echaban hacia atrás a los de Heliópolis.

Paris Adot, ante dos jugadores del Betis Deportivo. / Andrés Carrasco

Escudero, providencial

El momento clave llegó en el minuto 73 tras otro chispazo de Leiva que se marchó fuera y con la entrada de Rodrigo Escudero, ausente el último mes por una lesión muscular. Un minuto escaso llevaba el delantero en el campo cuando cazó un balón nacido en una falta botado casi desde el centro del campo. Un envío luchado y un balón que Escudero enganchó de primeras como cazagol que es.

El 2-2 encendió al Nuevo Mirador y dio pilas nuevas a un Algeciras que se lanzó a por el tercero. Sin embargo, el filial no se amedrentó e hizo lo propio quemando las naves. Los béticos tuvieron un gol anulado por fuera de juego de Destiny en el minuto 84 (chutó ya con la acción invalidada) y Neco Celorio probó a Guilherme en el 86 tras un pase de Marino, una auténtica máquina en el centro del campo. Un partido mayúsculo del de Écija.

No hubo armisticio aunque pudiera parecer lo normal. El Betis Deportivo lo intentó en el minuto 93 con un lanzamiento de falta de Pablo García, que quería el hat-trick, y el Algeciras murió buscando un ataque aunque fuera con Paris Adot corriendo como cuando era un mozo. Ni para unos ni para otros, aunque los dos se van con los deberes si no hechos, casi casi hechos.