Crisis en un rival directo del Algeciras: el Alcoyano se aferra a su cuarto entrenador de la temporada

Algeciras/La crisis del Deportivo Alcoyano se ha cobrado a un nuevo entrenador en el grupo II de la Primera Federación. Vicente Mir presentó su dimisión tras la dura derrota contra el Fuenlabrada de la 32ª jornada y el club se va a aferrar a sus opciones de permanencia con su cuarto técnico de la temporada. Varios medios locales dan por hecha la llegada de Luis Miguel Garrido, que fue excapitán de los blanquiazules en una de las plantillas más recordadas de la casa.

Mir dimitó tras la tercera derrota seguida de un Alcoyano que se ha hundido hasta la penúltima posición de la tabla con 34 puntos, a tres de la permanencia a falta de seis jornadas. "Nadie me ha despedido, la dimisión ha salido de mí porque cuando no te quieren en un sitio, lo mejor es irse... Yo ya tengo una edad en la que no puedo aguantar tantos insultos, no es sólo un 'vete ya', son muchos insultos y faltas de respeto en mi propio campo... Ningún trabajador merece que le insulten de esa manera", manifestó el preparador en El Collao, según recoge Todo Alicante, al término del choque ante el Fuenlabrada.

Vicente Mir llegó como tercer entrenador del curso del Deportivo Alcoyano. El club destituyó en noviembre a Vicente Parras, que llevaba seis años consecutivos en el banquillo de El Collao. Su relevo fue su segundo, Juli Cerdá, que estuvo en el cargo seis partidos y tampoco logró reactivar a un equipo cada vez más distanciado de la zona tranquila.

Los de Alcoy se jugarán la salvación con su cuarto técnico de la temporada. El elegido es Luis Miguel Garrido, que fue director deportivo del Olímpic de Xàtiva entre 2015 y 2018. Garrido formó parte de la plantilla del Alcoyano que logró una hazaña histórica: 34 jornadas consecutivas sin perder en la campaña 2016/17.

Garrido, exfutbolista de 53 años, llegó a jugar en Primera con el Real Valladolid. Tras su salida polémica del Alcoyano en la 2017/18, inició su etapa en los banquillos y también como director deportivo, con un periplo en el Dinamo de Bucarest (Rumanía). El nuevo técnico debutará este próximo domingo (12:00) con la visita al Atlético de Madrid B.