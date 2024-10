Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 7ª jornada

Algeciras/La séptima jornada liguera del grupo II de la Primera Federación refrendó la tremenda igualdad existente en una liga que continúa sin romperse. Por arriba, el Real Murcia se reivindicó para situarse en lo más alto junto al Ceuta y al Ibiza. Por abajo, el Recreativo de Huelva sigue sin conocer la victoria en un vagón trasero sin apenas diferencias. Los dos cambios de entrenador, de momento, no se traducen en victorias.

La jornada se puso en marcha la noche del viernes con una nueva demostración del poderío de El Collao. El Alcoyano tumbó al Marbella en un duelo entre dos conjuntos rocosos. Dani Molina, con la colaboración de Jorge Álvarez, adelantó a los locales y Cristian Herrera puso el segundo. Pablo Muñoz recortó con un golazo, pero los de Vicente Parras resistieron. Subidón de moral y clasificatorio para un Alcoyano que se va a los 11 puntos. El Marbella corta la racha y se queda con 10.

El sábado arrancó con el empate entre el Intercity y el Yeclano en el exilio de La Nucía. El cambio de campo entró con buen pie para los alicantinos, que se pusieron por delante gracias a De Santis. Sin embargo, los de Yecla apretaron para lograr el empate con un penalti que transformó Olmedo y a punto estuvieron de ganar con una clarísima ocasión en el último suspiro. El Yeclano escala hasta los nueve puntos y el Intercity, con siete, sigue sin ganar tras el cambio de entrenador. Segundo empate seguido para Dani Fernández.

Tras la igualada entre el Betis Deportivo y el Algeciras en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, a escasos kilómetros se disputó un duelo de filiales con más de dos mil espectadores en el estadio Jesús Navas. El Sevilla Atlético continúa tocado por una varita y lo refrendó con una victoria in extremis sobre el Real Madrid Castilla. García Pascual hizo en el minuto 90 el gol que decidió los puntos para los chicos de Jesús Galván. El sorprendente filial de Nervión se dispara hasta los 10 puntos y frena la mejoría de los pupilos de Raúl González, con seis y anclados en descenso desde que comenzó la temporada.

El sábado echó el cierre en una nueva decepción en el Colombino de Huelva. El Recreativo no funciona y empieza a peligrar la situación del entrenador. El Decano igualó con el Fuenlabrada, pero seguirá como colista tras no haber ganado un solo partido en siete jornadas. Luis Alcalde marcó temprano para un Recre que vio pronto neutralizada su ventaja con el tanto de Cedric. El nerviosismo de las gradas se contagió a un equipo local que no fue capaz de superar el orden de un Fuenla que volvió a sumar a domicilio para ponerse con siete puntos. El Decano se estanca último con cuatro.

Empate en un vibrante duelo entre el Atlético de Madrid B y el Ceuta. Blesa rescató un punto para los caballas en el minuto 91 con un centro lateral que se convirtió en un auténtico golazo. El filial colchonero se adelantó con un penalti por manos que ejecutó Mollejo. El equipo de Fernando Torres tuvo ocasiones para haber marcado antes y para sentenciar después. El Ceuta de José Juan Romero también gozó de claras oportunidades para haber metido antes del descuento. Los norteafricanos se mantienen en la zona noble con 12 puntos y el Atleti B se sitúa con 9.

Golpe de mando del Real Murcia ante el Alcorcón. El equipo de Fran Fernández resurgió con un partido redondo ante otro gran favorito al ascenso. Alberto Marín abrió la lata en el segundo tiempo para los pimentoneros y Mier encarriló a falta de 20 minutos. Llorente dio vida a los alfareros, pero Cadorini desató la fiesta ya en el tiempo añadido. Cuarto triunfo del curso para un Murcia que no conoce el empate y vuelve a la zona VIP. Nuevo chasco para un Alcorcón que cae a puestos de descenso con solo seis puntos.

El Mérida se quedó a medias ante el Villarreal B. El filial amarillo arañó un punto del Romano José Fouto y se refrendó como el rey del empate del grupo con su quinta igualada en siete jornadas. El partido se puso de cara pronto para los locales con el gol de Pablo García al cuarto de hora, sin embargo, el Villarreal B sacó tajada de un penalti nada más comenzar el segundo tiempo para reponer las tablas por medio de Tiago Geralnik. Los romanos dejaron escapar la oportunidad de ponerse líderes y se quedan con 11 puntos. El minisubmarino, puntito a puntito, está con ocho.

Igualada sin goles entre el Sanluqueño y el Ibiza en El Palmar. El efecto cambio de entrenador insufló otro aire al Atleti, pero fue insuficiente para dejar los puntos en casa frente a un rocoso Ibiza. La era Coke Andújar echa a andar con un empate que pone a los de Sanlúcar con seis puntos en ese vagón trasero de la tabla. El Ibiza de Martín, por su parte, se alza hasta los 12 puntos en el tren cabecero que lidera la clasificación con el Real Murcia y el Ceuta.

La jornada echó el cierre con el triunfo del Hércules ante el Antequera en el último suspiro. El pichichi Soldevila pegó el aguijonazo gracias a un gran pase en profundidad en el que ganó en carrera a la defensa y batió de tiro cruzado al meta verderón. Los alicantinos llegarán el próximo viernes al Nuevo Mirador de Algeciras aupados a la zona noble con 11 puntos tras haberse consolidado en su estadio. El Antequera, que se veía ya con un valioso punto, se queda con nueve en la tabla.