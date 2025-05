Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 36ª jornada

Algeciras/La 36ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación coronó a su flamante campeón: la AD Ceuta de José Juan Romero. Los caballas cantaron el alirón este domingo en Fuenlabrada tras el pinchazo del Real Murcia el sábado y ya son nuevo equipo de Segunda División. El Ibiza va a pujar por ser segundo mientras que el Antequera y el Mérida tienen a los filiales al acecho de un billete para el playoff. Por abajo, salvación matemática para el Algeciras de Fran Justo, oxígeno para algunos y situación muy complicada para el Recreativo de Huelva. El Decano necesita un milagro para no despeñarse.

La jornada, sin partido el viernes, echó a andar el sábado por la tarde en Can Misses con la victoria del Ibiza ante el Alcorcón, un triunfo que mantiene el vuelo del equipo de Paco Jémez para buscar la mejor colocación posible ante el inminente playoff de ascenso. Después de que Jémez dijera no daba opciones a su equipo de ser campeón (y que no lo merecía), los celestes parece que se han liberado. La vuelta de Davo tiene mucho que ver también. Tras un arranque abierto, con una ocasión de los alfareros tras un remate de Rayco al larguero, el Ibiza se adelantó en el minuto 26 con un golazo de espuela de Davo, un tanto para ver repetido en bucle. El duelo tuvo sus alternancias, pero el Ibiza merodeó más el área contraria. Los locales sentenciaron poco después de reclamar una mano de Rentero en un centro del Bebé. Corría el minuto 52 cuando un cabezazo de Monjonell a la salida de un córner situó el definitivo 2-0. El Ibiza alcanza los 59 puntos, afianzado en la zona noble. El Alcorcón de Pablo Álvarez se queda con 47 puntos, sin apuros a pesar del tropiezo.

A la misma hora, pero en el Romano, el Mérida y el Castilla igualaron en un partido sin goles a pesar de un buen puñado de ocasiones claras. Los porteros tuvieron mucho que ver. Doncel se mostró como uno de los más inspirados del Mérida, que reclamó un posible penalti sobre el extremo en el primer tiempo. El mismo Doncel se topó en la segunda mitad con Fran González tras una muy buena jugada colectiva que desbarató el arquero madridista. El filial del Real Madrid se pudo llevar el partido con dos oportunidades, un mano a mano de Víctor Muñoz que resolvió Juanpa y, sobre todo, una contra en la que Víctor centró y Loren remató a la madera. El último coletazo de los romanos fue un disparo de Álvaro Juan que atajó el meta merengue. El Mérida de Sergi Guilló se rehace de su anterior derrota con un empate que le sitúa con 54 puntos, en posesión de una quinta plaza muy codiciada. El Castilla de Raúl González alcanza los 50 puntos, aún con opciones de cazar al quinto, pero muy escasas.

La tarde del sábado centró su mirada en la lucha por eludir el pozo del descenso. El Collao pasó del sufrimiento extremo a la explosión de júbilo. Segunda victoria consecutiva de un Alcoyano que parecía desahuciado y ahora vuelve a ver posible la salvación. El efecto Garrido se ha instalado en un equipo que se vio contra las cuerdas ante el ya descendido Intercity. Los hombres de negro se adelantaron al filo del descanso por medio de Montero. La reacción de los blanquiazules llegó a la vuelta del intermedio gracias al olfato del goleador Losada. El cambio de inercia redobló el empuje de un Alcoyano que obró la remontada a falta de un cuarto de hora por medio de Eneko Undabarrena. El Intercity del algecireño Ñito apretó en busca del empate, pero El Collao hizo causa común para conservar un triunfo crucial. Los de Alcoy escalan hasta los 41 puntos, aún en descenso. El colista, con el único aliciente de maquillar su casillero, se mantiene con 29 puntos.

El Yeclano resurgió en La Constitución para seguir en la brecha de la permanencia. Los azulgranas remontaron ante el Villarreal B y metieron en el ajo al filial, muy errante durante toda la temporada. El partido se decantó desde los once metros. Hasta tres penaltis marcaron el devenir de un duelo que comenzó de cara para el mini submarino amarillo con la pena máxima transformada por Slavy a los 7 minutos. A renglón seguido, penalti en el otro lado del campo y empate obra de Pau. El filial se quedó con diez por la expulsión por doble amarilla de Dani Requena y la jugada más determinante se produjo en el tiempo añadido de la primera parte con otro penalti para el Yeclano y la segunda expulsión grogueta, la de Diatta. Víctor Olmedo puso el 2-1 antes del intermedio. Con el partido muy de cara, el Yeclano salvó el empate gracias a su portero y sentenció a falta de 20 minutos con un tanto de Antonio Sánchez. Los de Adrián Hernández se aúpan hasta los 42 puntos, a uno solo de los 43 que lleva el Villarreal B de Miguel Álvarez.

El Atlético Sanluqueño sumó un triunfo vital en la Ciudad Deportiva del Betis en el debut de José Pérez Herrera como cuarto entrenador de la temporada de los de El Palmar. El algecireño Álex Guti pavimentó la tarde de gloria de los verdiblancos de Sanlúcar al transformar un penalti por manos de un zaguero bético. Los visitantes dieron el golpe definitivo en una acción que vino con polémica porque el Sanluqueño pidió la roja para Félix por una falta a Sofiane. De ahí nació el remate de Pavón para el segundo tanto de los de Sanlúcar, que dejó grogui a un filial, que tuvo sus opciones al final para recortar y también echó de menos a Pablo García, convocado con el primer equipo. Pérez Herrera inyecta vida a un Sanluqueño que se levanta hasta los 42 puntos. El Betis Deportivo de Arzu sigue con 46, muy cerquita pero todavía sin consumar.

El cierre del sábado se jugó en la parte alta. Los aficionados del Enrique Roca vivieron un nuevo ejercicio de impotencia al ver al Real Murcia igualar sin goles con el Antequera, un resultado que dejó en bandeja el ascenso directo a un Ceuta que no iba a fallar al día siguiente. Los locales llevaron el peso y tuvieron los únicos acercamientos en un partido espeso, con momentos de tensión en las áreas, y con un Antequera que se dedicó a sobrevivir y mantener el empate. Los de Fran Fernández soñaban con un triunfo para meter presión al líder, pero acabaron desilusionados y conscientes de que, con 60 puntos, su lucha ya pasa por asegurar la segunda plaza en ese mano a mano con el Ibiza. Los pimentoneros van a jugar por subir, pero aspiraban a hacerlo por la vía rápida. El Antequera de Javi Medina acumula cuatro jornadas sin ganar y con 55 puntos se mantiene en la brecha por el playoff, unos puestos en los que llevan toda la temporada, pero con varios pretendientes muy cerca.

El domingo alzó el teló al mediodía con todas las miradas puestas en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El Ceuta rubricó su histórico ascenso a Segunda tras vencer al Fuenla en el último minuto. Con muchísimos caballas en las gradas, los norteafricanos agarraron su cuarto triunfo consecutivo, el 17º de una andadura de récord en la que acumulan 23 jornadas seguidas sin perder. Los de José Juan Romero se adelantaron a los diez minutos con un tanto de Yago. El Fuenla se recompuso y, tras una clarísima oportunidad de Abde para igualar, encontró premio en un penalti de Capa a Cedric. El goleador azulón puso las tablas antes del descanso. El segundo tiempo pudo caer para cualquiera de los dos lados. El Fuenlabrada vio anulado un tanto de Ilies por fuera de juego a falta de un cuarto de hora. El Ceuta pegó el último arreón y marcó en un saque de esquina por medio de Víctor Corral en el último minuto para desatar la fiesta en el vestuario del que forma parte el algecireño Gonzalo Almenara. La celebración de unos contrasta con la situación del Fuenla de Diego Nogales, que se estanca en descenso con 40 puntos.

Todavía con los ecos de los incidentes vividos en la Ciudad Deportiva del Sevilla durante la noche del sábado con unos ultras que trataron de increpar al primer equipo, el estadio Jesús Navas acogió un duelo directo entre filiales para agarrarse al sueño del playoff de ascenso. El Sevilla Atlético batió al Atlético de Madrid B en el tiempo añadido y se ha ganado el derecho a apurar sus posibilidades. Sevillistas y colchoneros intercambiaron golpes con escaso acierto. La primera ocasión clara la tuvo Antonetti ante Iturbe. Poco después Flores salvó ante Omar Janneh. El Atleti se topó con el larguero en un remate de Martín antes del descanso. Los sevillistas subieron el pistón en el segundo periodo, sobre todo tras la expulsión del visitante Diallo, y no dejaron de creer, fruto de ello llegó la acción de Isra Domínguez en el minuto 96, un gol que alza a los chicos de Jesús Galván hasta los 52 puntos, los mismos que suma el Atlético B de Fernando Torres. Los dos filiales llegan a las dos jornadas finales con opciones de asaltar el playoff.

Algo más que tres puntos se pusieron en juego en el Banús Center. El Marbella dio un paso en firma hacia la salvación y dejó muy tocado al Recreativo de Huelva. El Decano puso el partido de cara con el gol de Caye Quintana a los 7 minutos, sin embargo, el Marbella respondió al cuarto de hora con el tanto de Marcos Olguín. A la media hora se produjo una acción decisiva con la expulsión de Dani Romero por doble amarilla, lo que dejó al Recre con uno menos. Los costasoleños apretaron y voltearon el marcador antes del descanso por medio de Soto. El Marbella se apoderó del segundo tiempo y rondó el tercero, pero lo que se produjo antes fue la segunda expulsión del Recre por la roja a Serrano en el minuto 67, un lastre demasiado pesado para los de Galbarro, que también vio la roja. Olguín sentenció para los de casa en el minuto 86. El Marbella de Carlos de Lerma se va hasta los 43 puntos y cobra ventaja en la encarnizada pelea por evitar el descenso. El Recreativo se atasca en los 37 puntos y lo tiene muy crudo para obrar la salvación, a cinco con solo seis puntos por jugarse.

El broche a la jornada se escenificó en el Rico Pérez de Alicante, donde el Algeciras selló y celebró su permanencia matemáticamente en la categoría tras imponerse al Hércules. Los rojiblancos se tuvieron que poner por delante dos veces ante un Hércules que quiso pero no pudo. Paris Adot adelantó a los visitantes a la media hora a la salida de un córner, con esa letal estrategia. Los locales apretaron y se vinieron arriba con el empate de Coscia mediada la segunda mitad, pero la entrada desde el banquillo de Rodrigo Escudero fue crucial para el Algeciras, ya que el pichichi marcó a falta de un cuarto de hora para decantar la balanza. El Algeciras de Fran Justo cierra sus deberes con 49 puntos y rebasa en la tabla a un Hércules que, con 47, lo tiene casi hecho pero llega al final con malas sensaciones.