Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 5ª jornada

La quinta jornada del grupo II de la Primera Federación dio una nueva alegría al Algeciras CF, que se apuntó en Melilla la tercera victoria de la temporada, la primera como visitante, en un impecable arranque de competición. Los rojiblancos repiten una semana más en los puestos de play-off de ascenso, en una zona VIP en la que casi nadie esperaba a los del Nuevo Mirador.

El Algeciras de Lolo Escobar (doce puntos de quince posibles) escala a la cuarta plaza y se mantiene a la estela del vagón cabecero impulsado por el Castellón y el Ceuta. Los de Castalia pegaron un golpe de autoridad en el Colombino, donde el Recreativo sufrió su primer revés del curso y descubrió la vara de medir de los tops de la categoría. El Ceuta continúa a lo grande y marcó por dos veces para doblegar a un Atlético Baleares en crisis total y con su entrenador en la picota.

El Ibiza, con un partido pendiente con el Murcia, cedió sus primeros puntos de la temporada tras empatar en Madrid contra el Atlético B. El filial colchonero se puso por delante y Gallar rescató algo de botín para uno de los favoritos a la primera plaza. El que no termina de salir de su bache es un Murcia que salvó in extremis los muebles en San Fernando al igualar en el minuto 90 de penalti. Los isleños saboreaban ya su segunda victoria pero Guarrotxena marcó desde los once metros.

El Castilla conquistó el Romano con un tanto de Manuel Ángel que condenó al Mérida a su segunda derrota seguida.

El Málaga comenzó mandando en Linarejos con un tanto de Roberto y tuvo la entereza para saber manejar la ventaja ante un Linares que vio cortada su racha peor. Los malaguistas sumaron su cuarta triunfo del curso y arrebataron la tercera plaza al Algeciras.

El duelo entre el Alcoyano y el Córdoba dio un balón de oxígeno enorme a Iván Ania. El conjunto del técnico exalgecirista logró su segunda victoria -segunda a domicilio- en un campo complicado como El Collao, donde los locales apretaron hasta el último segundo.

El próximo visitante del Nuevo Mirador, el Atlético Sanluqueño, cayó derrotado en El Palmar ante un Antequera que arrolló para celebrar su primer triunfo en la categoría. Los antequeranos se adelantaron de penalti a la media hora y aprovecharon la superioridad numérica por la expulsión de Joan Rojas, que no podrá estar el domingo en Algeciras.

La clasificación puede consultarse aquí.