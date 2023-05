Raúl: "Lo mejor es que ambos equipos salen contentos"

Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, valoró positivamente la victoria de su equipo ante el Algeciras CF en el Nuevo Mirador, un partido del que ambos equipos salen "contentos". "Es lo mejor que podía pasar", explicó.

El exfutbolista mostró su satisfacción con el juego de su equipo. "Buscamos la victoria para refrendar la gran temporada de los chicos. El gol nos dio tranquilidad y teníamos el partido controlado. El Algeciras tuvo sus oportunidades pero el equipo ha mantenido fiel a su estilo. Nos faltó un poquito de frescura en algunas acciones para algún otro gol, pero el partido fue disputado y terminó con los dos equipos contentos."

Raúl también fue especial jugar en el Nuevo Mirador, estadio al que alabó. "Es un gusto venir aquí. Ambiente de fútbol, de gente apasionada que sigue a su equipo. Es difícil para los chicos. Ya tuvimos la prueba el año pasado y sabíamos de las dificultades que podíamos tener, pero los chicos lo hicieron bien".

Los algeciristas esperaban ver a su vecino Álvaro Leiva sobre el campo, lo que no acabó sucediendo. "Era una de las intenciones pero Obrador se le estaban subiendo los gemelos y me interesaba ganar por encima de todo. Es verdad que no jugó todos los minutos que su calidad merece pero tiene que seguir acostumbrándose a lo que es el Real Madrid y seguro que las cosas le irán bien en el futuro", se disculpó el técnico.

Respecto a la tangana del final del partido, el madridista fue comprensivo y apagó cualquier conato de incendio que pudiese mantenerse vivo. "Es un partido que hay que tener empatía. Somos un equipo joven pero valiente y ellos tienen experiencia. Lo más bonito y lo mejor es ver cómo ha terminado el partido, todos contentos y deseándonos lo mejor para el futuro. Son cosas que pasan, mejor que no pasasen pero son razonables y se quedan ahí".

Clasificados para el playoff, el filial blanco solo piensa ya en lo que viene por delante: "La temporada fue genial, buenísima. Ahora a disfrutar y ojalá que pongamos la guinda. Nos enfrentamos al Barcelona, duelo de filiales intenso y bonito en que intentaremos disfrutar y competir"