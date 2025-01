Cascada de fichajes en el grupo II de la Primera Federación: el Algeciras aguarda

Algeciras/Cumplida la primera semana de 2025, el mercado de fichajes de invierno acelera y los clubes empiezan a cerrar sus ansiados refuerzos para la segunda mitad del campeonato. Los más veloces quieren apuntalarse antes de retomar la competición este próximo fin de semana, por eso se ha procudido una primera cascada de incorporaciones tanto en los que pelean por el ascenso como los que se ven en la lucha por la permanencia. El Algeciras CF aguarda. Los albirrojos, de momento, se mantienen inmutables, al acecho y, como se suele decir, a la espera de que pase un poco la fiebre en el avispero.

El grupo de los algeciristas ha vivido estos dos últimas días una catarata de anuncios. El líder ha respondido a las bajas sufridas durante el parón por las fiestas. Tras la salida de tres de sus jugadores, Víctor Maffeo, Iker Recio (vendido al Cádiz) y Tomi Lanzini, el Antequera se ha hecho con los servicios del lateral Guillem Jaime (FC Barcelona, Nàstic de Tarragona, CD Castellón y CF Intercity) y del centrocampista Moha Bassele (que militaba en la CD Unión Sur Yaiza de Segunda Federación). No es descartable que el club verdiblanco lance sus redes sobre algún refuerzo más para tratar de mantenerse en las alturas. De hecho, los especialistas en la categoría rumorean sobre el interés antequerano en una guinda más para la plantilla de Javi Medina. Uno de los nombres que ha salido es el del exalgecirista Álvaro Romero, aún atado al Tenerife.

Otro aspirante a pelear el playoff de ascenso se ha movido rápido. El Villarreal B ha reforzado su ya temible ataque con Slavy. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con la SD Eibar para la cesión de Slavy lo que resta de campaña. Para los seguidores de la Primera RFEF, Slavy es un viejo conocido ya que la pasada temporada se erigió en uno de los futbolistas más destacados de la categoría con el Unionistas de Salamanca, equipo con el que disputó un total de 33 encuentros y anotó 13 goles. De ahí su salto en verano al Eibar, que el que apenas ha tenido cinco encuentros en Segunda División. El atacante oscense se suma a una plantilla de muchos quilates con el goleador Etta Eyong, Luis Quintero, Tiago, Pau Cabanes, Fabio Blanco... En su condición de filial de uno de los grandes de LaLiga, el filial groguet juega con unas condiciones económicas muy superiores al resto de los mortales.

Slavy, presentado por el Villarreal B.

El Ibiza sigue a lo suyo. Tras el fichaje de Javi López-Pinto, el gran deseado por el Algeciras y por el algecirismo para este invierno, el club de la isla ha apuntalado el vestuario de Paco Jémez con el lateral izquierdo José Albert. José Albert se ha formado y crecido como futbolista en las categorías inferiores del Castellón, club que ha cedido al jugador para que busque los minutos que le faltan en Segunda. Esta temporada ha disputado dos encuentros de Copa del Rey con el primer equipo albinegro.

No solo los equipos aspirantes se refuerzan en este primer tramo del mercado. El Atlético Sanluqueño ha incorporado para su defensa al zaguero Adri Castellano. Formado en la cantera del Córdoba CF y con paso por la del Real Madrid, Castellano tiene en su trayectoria etapas en Granada CF, Numancia o SD Ponferradina, antes de volver a su Córdoba CF para conseguir la pasada temporada el ascenso a Segunda.

Al otro lado del Estrecho, el Ceuta ya tiene integrado en su plantel al algecireño Gonzalo Almenara. Según publica Ceuta Deportiva, la AD Ceuta FC tiene que decidir en estos días su primera baja en el mercado de invierno para poder tramitar la ficha del lateral de Algeciras, su primer refuerzo, para que pueda estar ya a disposición de José Juan Romero en el partido de este próximo domingo en Yecla. El club blanco espera cerrar en breve otros dos fichajes.

El algecireño Gonzalo Almenara.

¿Y el Algeciras? El equipo del Nuevo Mirador retomó este martes los entrenamientos con el foco puesto en la visita del próximo sábado al Atlético de Madrid B (17:30 en el Cerro del Espino). Fran Justo se mantiene al margen de las gestiones que puedan estar llevando a cabo desde la parcela deportiva Miguel León y Jordi Figueras. El técnico ya ha expresado su sentir en varias ocasiones y no va a convertir en una excusa el mercado ni la situación particular de la entidad en una ventana en la que fichar no es garantía de nada. El gallego dijo que su prioridad era conservar los 23 futbolistas que tiene en nómina, algo que va a depender en buena medida de si se pone a tiro alguna ganga o si alguno de los que ha tenido menos protagonismo prefiere buscar minutos fuera.

El mercado va a dar muchas vueltas y, como es habitual, según pasen los días y los más ansiosos hayan pescado, el mar de oportunidades se podrá ver con diferente perspectiva.