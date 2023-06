El Algeciras lanza una campaña de abonados 2023-24 sin medio día del club

El Algeciras CF ha alzado este jueves el telón de la campaña de abonados para la temporada 2023-24 en la que el equipo albirrojo volverá a competir en Primera Federación. Ramón Robert ha dado a conocer unos precios se mantienen casi intactos. Suben ligeramente en los tres tipos de carnets más demandas, pero en realidad bajan ya que la entidad ha suprimido los cuatro medio día del club en los que el abonado debía pagar 5 euros para esos partidos especiales. El algecirista podrá renovar su pasión por 85 euros en Fondos, 115 euros en Preferencia o 185 euros en Tribuna.

El Algeciras ha abierto este mediodía el plazo de renovación de abonos online. Quienes quieren renovar pueden hacerlo desde casa o desde el móvil y el club se compromete a enviar de manera gratuita el carnet al domicilio del abonado. La renovación física del abono arranca a partir del 5 de julio y será del 13 al 19 de julio cuando se habrá la ventana para el cambio de asientos, algo que deberá hacerse de manera presencial. El periodo para las nuevas altas dará comienzo el 20 de julio.

Los tipos y precios de abonos que el Algeciras ha fijado para el curso 23/24 son los siguientes: Fondos infantil por 45 euros la renovación y 55 euros la nueva alta; Preferencia infantil por 65 euros la renovación y 75 euros la nueva alta; Tribuna infantil por 105 euros la renovación y 125 euros la nueva alta; Fondos por 85 euros la renovación y 110 euros la nueva alta; Preferencia por 115 euros la renovación y 135 euros la nueva alta; Tribuna por 185 euros la renovación y 210 euros la nueva alta; y Palco por 600 euros tanto la renovación como la nueva alta. El distintivo infantil comprende a niños de 5 a 16 años. Desaparece el pack familiar, el fondo para jubilado/desempleado y el carnet convenido con otros clubes de la ciudad.

Los menores de 5 años seguirán entrando sin coste al estadio con la recogida previa de invitación en taquilla, acompañado por un adulto, como marca la normativa vigente.

"El protagonista es el socio"

En una presentación muy diferente a la vivida el pasado año en la Feria, con Félix Sancho llevando la voz cantante, Ramón Robert ha llevado el peso de la puesta en escena en el estadio Nuevo Mirador. El accionista y consejero delegado albirrojo se ha marcado el reto de "crecer" más allá de una cifra, aunque el catalán aspira a alcanzar al menos los más de 4.000 abonados del último curso.

"Los protagonistas son los abonados. Esto va de la masa social, de la afición que siempre está ahí, por eso hemos escuchado y tomado decisiones que pensamos que el abonado nos demandaba, y tenemos claro que el socio es quien tiene que tener las ventajas", ha subrayado Robert.

El Algeciras, como ya venía haciendo en los últimos meses, jugará con los precios de las entradas generales según la talla del rival en un grupo, aún por conocer, en el que los andaluces esperan estar juntos. De ser así, pasarán por el Nuevo Mirador clubes como el Málaga, el Recreativo de Huelva o el Córdoba.

"Crecemos contigo"

"La campaña de abonos del Algeciras CF para la temporada 2023/2024 no podía tener otro protagonista que no fueran precisamente nuestros abonados. Los que no han fallado en toda la temporada, los que han empujado en los buenos y en los malos momentos y, por lo tanto, los que han sido pieza fundamental para alcanzar el objetivo de la permanencia", sostiene el club.

"Desde ya, el nuevo proyecto empieza a crecer con la afición. Crecemos contigo es el mejor resumen posible, el más directo y el más real de la importancia que ha tenido, tiene y tendrá siempre nuestra afición, porque sin ese sentimiento de pertenencia no podríamos hablar de un club con 114 años de historia".

"Una de las grandes y más destacadas novedades es que desaparecen los medio día del club. Una medida que demuestra que crecemos con nuestra afición y los escuchamos. Con esta acción, en la que esta temporada ya reducimos de cuatro a dos estos días, evitamos molestias, colas y suplementos a nuestros abonados. Es el momento de demostrar que seguimos unidos en esta pasión especial. Crezcamos juntos".