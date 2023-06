Robert presentará las cuentas y el nuevo consejo del Algeciras en julio

Ramón Robert ha avanzado un intenso mes de julio para el Algeciras CF. Tras la presentación de la campaña de abonados para la temporada 2023-24, el accionista y consejero delegado albirrojo ha asegurado que el próximo mes la Sociedad Anónima Deportiva rendirá cuentas, dará a conocer el presupuesto y presentará al nuevo consejo de administración algecirista. Robert, además, ha garantizado que el club cerrará el ejercicio "al día".

"Presentaremos el presupuesto. Venimos diciendo que hablamos de transparencia y así tiene que ser. Ahora estamos cerrando la temporada, pero se hará una memoria y se facilitará a los medios y también se publicará para que todo el aficionado pueda ver los números de este club: qué se ha hecho, que no, por qué y por qué no. Unos estarán más contentos, otros no; unos entenderán, otros discreparán... Toda la crítica constructiva será bienvenida", ha explicado Robert.

"Vamos a presentar muchas cosas a la vuelta de un viaje que tengo durante esta próxima semana. Nos veremos mucho a la vuelta", ha afirmado el barcelonés, que en su agenda tiene una escala en Estados Unidos con su socio y amigo Mac Lackey.

"Que ahora no lleguen anuncios no quiere decir que no se esté trabajando, al contrario. Ahora estamos en una fase de contactos, ver jugadores, ver situación económica, expectativas, se está viendo mucho mercado y los anuncios llegarán porque no solo se trata de animar al abonado, las buenas noticias y los fichajes también animan al jugador para que sea parte del proyecto", ha argumentado Robert.

"Sabemos muy bien lo que queremos y adonde queremos llegar. Mac y yo hablamos cada día y ambos coincidimos en que esto no es solo una empresa de fútbol, tenemos una obligación con la ciudad y estamos en un escaparate como el Campo de Gibraltar".

"Queremos estabilidad. También queremos más y esperamos más porque los presupuestos se hacen para superarlos, pero hemos querido ser conservadores y no lanzar campanas al vuelo porque luego durante la temporada, si las cifras no se cumplen, lo sufrimos. Preferimos ser conservadores, quitar partidas que entendemos que no corresponden como el medio día del club porque el socio no es el que debe soportar la carga. Desde la SAD nos tenemos que encargar de que el club funcione, queremos un proyecto serio a medio plazo, con base sólida, que cada cosa que consigamos no tenga vuelta atrás. No queremos pasos de gigante con pies de barro", ha insistido Robert.

A la pregunta de Europa Sur de si el club acabará la temporada al día, Robert ha asegurado que "el 30 de junio el Algeciras llegará al día, como tiene que ser" y ha añadido: "Esta temporada hay muchos clubes en los que han tenido meses de retraso. El Algeciras ha pagado por adelantado cada mes, incluso algo más en fechas puntuales como Navidad y Semana Senta. En cualquier empresa hay momentos en los que puede haber retrasos, es lo más normal porque hay movimientos de dinero, entradas y salidas, etc, pero aquí se ha pagado al día y por adelantado. A veces puede haber retrasos que son pocos, y quiero agradecer a la gran mayoría de los jugadores que son los primeros que lo han entendido".

"No tiene que haber ningún problema", ha remarcado Robert ante la posibilidad de que algún futbolista reclame ante la AFE algo pago pendiente. "Y si algún jugador denuncia, pues le haremos frente".