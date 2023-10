El Algeciras, borrón y la misma cuenta

Lunes de resaca diferente en el Algeciras CF. Por primera vez desde que comenzó la era Lolo Escobar y la temporada 2023-24, el equipo del Nuevo Mirador afronta una semana de trabajo tras una derrota. Es un factor más que forma parte de la normalidad dentro del fútbol. Lo extraordinario era lo ocurrido durante las siete primeras jornadas de competición. Quizás por eso el primer revés del curso ha sido inmediatamente encajado por una afición que sabía que más pronto que tarde tenía que llegar.

Se suele decir eso de borrón y cuenta nueva. En el caso del Algeciras, mejor hacer borrón y la misma cuenta porque los rojiblancos se han agenciado 15 puntos en su primera racha, un botín preciadísimo para el objetivo de la permanencia que debe ayudar a mantener la tranquilidad cuando se sucedan los tropiezos (aunque una derrota en Murcia más que un tropiezo se debe considerar una derrota de las esperadas).

Bajo el prisma de esta normalidad en el ambiente, Lolo Escobar no va a tener demasiadas diferencias con respecto a lo que ha venido viviendo desde finales de agosto, sin embargo el técnico afronta el desafío de ver cómo reacciona su vestuario tras el primer marcador adverso. El próximo compromiso va a ser un test para ver si este grupo humano es capaz de levantarse a la primera tras caerse o si se resiente en su confianza.

Los rojiblancos, que nunca han dejado de corregir, necesitan ajustar en un engranaje defensivo que apenas ha concedido, pero que ante rivales de talla mayor va a requerir un pasito más al frente.

Para bien o para mal, el Algeciras encara una semana corta porque el próximo sábado (16:00) recibirá a la AD Ceuta en el Nuevo Mirador con un Derbi del Estrecho apasionante en el que se medirán dos equipos en play-off de ascenso. El aliento de las gradas va a ser más necesario que nunca para contrarrestar el poderío del vecino de la otra orilla. Un Ceuta que, por cierto, acumula sus dos primeras derrotas del campeonato.

Es probable que Lolo Escobar quiera tocar algo en su esquema. El entrenador del Algeciras siempre se ha mostrado partidario a ir variando, pero la dinámica positiva llevó al de Don Benito a confiar en un bloque muy definido y a prescindir a jugar con un delantero puro en favor del doble falso 9. No sería descabellado que el míster pruebe algo nuevo.

La ausencia de entradas duras en Murcia y el buen arbitraje propiciaron que el Algeciras no sumase tarjetas en sus tres apercibidos por lo que Eric Montes, Borja Fernández e Iván Turrillo estarán aptos para la batalla si el físico se sostiene. Desde los despachos se aguarda por enésima semana luz verde para César Benavides pero sobre todo para el delantero montenegrino Stefan Milosevic. La afición no espera que el balcánico sea una especie de Haaland pero el hecho de poder tenerlo en el banquillo ya dará otra alternativa a Escobar, una herramienta más para no exprimir un ataque en el que parece total y absolutamente descartado Iker Amorrortu. Y es que al Algeciras le ha ido bien a pesar de tener embargadas dos de sus fichas en la parcela goleadora.

Ganas de resarcirse

El vestuario del Algeciras ya piensa en el duelo del Ceuta como la mejor medicina para desquitarse de la última. "Dimos la cara hasta el final y pienso que merecimos más. Este es el camino a seguir. Aquí nadie baja los brazos, el sábado tenemos derbi en casa y os necesitamos a todos", escribió Iván Turrillo en las redes sociales. "Gracias a todos los que estuvisteis con nosotros en Murcia. Nos vemos el sábado en el Nuevo Mirador".

Su compañero Mario García también ha comenzado con un llamamiento: "Orgullo de equipo. Competimos y fuimos a por el partido hasta el final. A pensar desde ya en una nueva semana y seguir haciendo del Mirador un fortín".