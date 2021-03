El entrenador del Algeciras CF, Salva Ballesta, afirmó tras la victoria de este domingo ante la Real Balompédica Linense (0-1) que ha valido el ascenso de los albirrojos a la Primera RFEF que su conjunto ha sido la "sorpresa" del campeonato y pidió a la afición "que lo disfruten al máximo".

"Hemos sido el equipo infiltrado, el equipo sorpresa, sobre todo por presupuesto. Hay un trabajo detrás, un querer de los jugadores. Es muy meritorio. Un equipo que prácticamente el 90% de la liga ha estado líder y ha acabado líder. Hay que reconocer el trabajo de los jugadores y disfrutar. El domingo que viene hay un encuentro, en el que cuentan los puntos y los goles, y tenemos que prepararnos para disputar de forma tranquila la segunda fase", comentó el preparador algecirista.

Sobre el encuentro ante la Balona, Ballesta lo describió como "igualado y con muy poquitas ocasiones. Creo que la ocasión del rival fue mediante una falta lateral que la peinaron y que paró bien Guille. Es la única ocasión de riesgo que tuvimos. Y por nuestra parte, la del gol prácticamente. Nos salió la estrategia. Teníamos que jugar con el tiempo, tener el balón. Hubo momentos en que nos precipitamos pero conseguimos dominar los balones entre líneas y generar por banda. Nos faltó ese pase final, ese centro que produjera un remate".

"El rival estaba más obligado a ir a por el partido, pero con más posesión de balón, no generaron jugadas de peligro. La fase defensiva del equipo fue extraordinaria cuando la tuvo que tener, fuimos superiores en banda. Es verdad que en la primera parte conseguimos conectar dos o tres veces con Álvaro (Romero) y con Raúl (Hernández) a los costados de su pivote, porque creía que era la zona en la que teníamos que insistir, pero ese último pase no lo conseguimos", abundó. "Ninguno de los dos equipos fue superior al otro. Tuvimos la fortuna de una buena jugada y un golazo de Ubis, que ya es parte de la historia del Algeciras por lograr el gol del ascenso", añadió.

El entrenador pidió a los aficionados "que lo disfruten al máximo. A veces se está arriba y otras abajo. Nosotros estamos arriba, hay que disfrutarlo y prepararse para los momentos (malos), que llegarán. Es una afición que se tiene que sentir orgullosa de sus jugadores, de la directiva, de la dirección deportiva".

Sobre un posible ascenso a Segunda, dijo: "Cuando llevas una inercia, el equipo cree en lo que hace. Jugamos con tres jugadores, con imagen de ecografía, prácticamente rotos. Al final la cabeza manda. Será difícil ascender a Segunda, pero nosotros no decimos no a nada. Vienen momentos muy específicos, con partidos de ida y vuelta. En momentos determinados, mis jugadores son capaces de hacerle frente a cualquier equipo. No dicen que no a nada y saben que conmigo hay una velocidad de crucero. Quien la consiga seguir va, el que no se cae y tiene que ir a otro nivel".

"En la pretemporada les dije a mis jugadores que creo mucho en el humano e intento sacar el máximo rendimiento de la persona, que el que entra lo haga feliz, al igual que el que sale. Eso se refleja en los entrenamientos, en la convivencia. Todo eso suma puntos, como sabemos los que hemos sido futbolistas, y este equipo no ha tenido una fisura en todo el año", continuó Ballesta.

Preguntado sobre los malos resultados cosechados en jornadas anteriores, respondió: "No me importa la opinión externa. Entiendo que el aficionado opine en función de lo que se dice en la prensa, pero el equipo ha perdido partidos por errores propios y más por culpa nuestra que por mérito del rival. Seguimos creyendo y trabajamos exactamente igual y la tranquilidad estaba. Es verdad que somos un equipo que necesitamos estar acertados para ganar partidos, porque materializamos mucho y no le sacamos el rendimiento que deberíamos".

En cuanto al hecho de conseguir el ascenso en su segunda temporada al frente del Algeciras, dijo: "Más no le puedo pedir. Se lo dedico a mi mujer y a mi hijo, pero todos los que formamos el Algeciras quedaremos para la historia. Nadie puede borrar los libros ni la memoria. Viene un grupo muy ambicioso que le dará al Algeciras la posibilidad de dar un salto cualitativo, dotarlo de presupuesto y crecer a base de coherencia".