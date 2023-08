Un nuevo comienzo para el Algeciras

Se acabó la espera. Vuelve el Algeciras CF a competir en partido oficial. Los albirrojos visitan este domingo el Estadio Balear de Palma de Mallorca para enfrentarse al siempre complejo Atlético Baleares en el estreno de Lolo Escobar en la Primera Federación con la entidad de La Menacha.

Después de una pretemporada de más a menos, el entrenador del Algeciras se estrenará en competición oficial con la clara intención de buscar la victoria aunque los locales puedan partir como teóricos favoritos. "Queremos los tres puntos, entonces iremos con nuestras armas a intentar sacarlos", declaró en rueda de prensa Escobar.

Durante la preparación, Escobar ha ido dando cada vez más visos de lo que puede ser su alineación titular para la temporada. Lucho García se perfila como el guardameta titular por delante de Marcos Lavín. En defensa, Roldán y Tomás apuntan a ser los dueños de los carriles y la pareja de centrales Diori-Admonio parece la más consolidada. El trío de mediocampo formado por Roldán, Borja e Iván Turrillo promete ser incontestable y Javi Cueto no tiene sustituto en la punta del ataque. La duda aparece en las bandas, con Diego Esteban casi fijo y la incógnita de si Zequi Díaz o David Martín estarán de inicio.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Admonio, Diori, Tomás; Roldán, Borja Fernández, Iván Turrillo; Diego Esteban, Zequi/David Martín, Cueto. Atlético Baleares: Jero Lario; Loren, Félix Ofoli, Juanra, Ferroni; Pastrana, Villapalos, Jaime Sierra/Toni Ramón, Alarcón; Miguelete, David Rodríguez. Árbitro: Rubén Ávalos Martos (Cataluña). Hora: 20:30 (1ª jornada en el grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Estadio Balear. Antecedentes: Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos datan de la temporada 21/22 en el estreno de la Primera Federación. Los baleares vencieron en casa por 2-1 y, en el Nuevo Mirador, el resultado fue de 1-1.

La novedad más llamativa, es el estreno de las equipaciones oficiales del Algeciras con Nike, inéditas después de haber jugado la pretemporada con las de entrenamiento. Aun así, la rojiblanca parece que tendrá que esperar, ya que se prevé que en el estreno se use el segundo conjunto, de color amarillo.

El técnico de Don Benito tiene a casi todos sus efectivos disponibles y se lleva a Palma a 20 futbolistas. Solo tiene las bajas de Rodrigo Sanz, Imperato y César Benavides por lesión. Tampoco viaja el recién incorporado Adrián Sardinero con molestias. Sí lo hace Mario García, que fue duda hasta el último momento.

El entrenador del Algeciras fue bastante claro y dio por buenas las previsiones de su primer once oficial, explicando que no pretende engañar a nadie. "Intentamos dar continuidad a ciertos patrones o a ciertas líneas y de ahí han salido parejas dentro de, por ejemplo, centrales o mediocentros que intentamos que pasaran el mayor tiempo posible dentro del campo y de ahí saldrá el 11 del domingo", destacó. "Tampoco soy de de engañar ni de no mostrar las cartas y creo que empiezo a ver más o menos por donde pueden ir los tiros", incidió el de Don Benito.

El inicio de la liga no ha hecho sino acrecentar el runrún alrededor de la posible incorporación de un delantero centro que refuerce la parcela ofensiva del equipo, ya que Javi Cueto se erige como el único punta del plantel. Lolo Escobar se mostró muy claro en la previa del encuentro sobre el valor que tendría ponerle "la guinda al pastel". "Sería fantástico cerrar la plantilla con un nueve porque es la única posición que no está doblada y, a la hora de configurar una plantilla, es bueno tener esa competencia en todas las posiciones", declaró el técnico albirrojo.