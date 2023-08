El Atlético Baleares, un rival muy renovado para el Algeciras

El Algeciras CF se medirá este domingo (20:30, FEF TV) a un Atlético Baleares muy remozado. Después de varios años luchando por el ascenso a Segunda división, el conjunto de Palma de Mallorca tuvo problemas para mantener la categoría la temporada pasada, lo que ha llevado a su propietario, el alemán Ingo Volckmann, a reducir el presupuesto para la 2023-2024. Según Deportes Cope Baleares, con la salida de ocho jugadores, el club se ahora 600.000 euros. Para la 2023/2024, el objetivo de los balearicos será luchar por la permanencia.

En unas declaraciones recogidas por el diario Última Hora, Volckmann, propietario de varios hoteles en la isla, desveló que lleva gastos en el club más de 25 millones de euros desde 2014 y anunció un recorte presupuestario. "Con un buen equipo luchamos por el descenso y está muy mal. No sé qué ha pasado porque había muy buenos jugadores. Si hubiéramos dejado a Jordi (Roger) con su media de puntos hubiéramos terminado en mitad de la tabla, pero cambiamos, vino otro míster (Onésimo) y no ha funcionado. No sé por qué, puesto que tenía experiencia y luego yo sólo quería personas en las que confío: un alemán o Tato y quería a Tato porque aunque no tiene experiencia quería algo diferente y hacer algo nuevo", analizó sobre la pasada campaña en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

Al frente de la dirección deportiva balearica continúa Jordi Roger, ex entrenador de la Balona, mientras que en el banquillo continúa José Antonio García Escudero Tato, que fue nombrado entrenador el pasado febrero en sustitución de Onésimo. Tato dirigía al Santanyí, filial del Baleares, cuando colíder del grupo XI de Tercera RFEF. Previamente había entrenado en Tercera RFEF a Manacor y CD Ferriolense, donde se formó entrenando a las categorías del fútbol base y al Juvenil de División de Honor.

La larga lista de bajas la componen Iñaki Olaortua (Ibiza), René Román (sin equipo), Laure (retirado), Dani Nieto (Fuenlabrada), Lucas de Vega (sin equipo), Damián Petcoff (Badajoz), Víctor Narro (Lugo), Kandoussi (Badajoz), Dioni (Málaga), Lucas Díaz, Jesús Álvaro (retirado), Cordero (Sanluqueño), Carlos Julio (Lugo), Kevin Sibille (Ponferradina), Marc Baró (Murcia), Hugo Rodríguez (Marbella) y Tropi (Águilas).

En cuanto a las altas, el Atlético Baleares ha incorporado a Loren (Balona), Jaime Sierra (UD Logroñés), Ramón Vila (Lleida), Javi Moreno (UCAM Murcia), Félix Ofoli (Rayo Majadahonda), Jorge Martínez (UD Logroñés), Alberto Villapalos (Sanse y ex del Algeciras), Jero (SD Logroñés), Shashoua (Ibiza), Juanra (Sanse), Roberto Alarcón (Cultural Leonesa), Leonel Ferroni (Intercity), Óscar Sánchez (Santanyí) y David Rodríguez (Rayo Majadahonda).

Durante la pretemporada los balearicos se han medido con el Penya Independent de Segunda Federación (victoria por 1-0), al Andratx de Segunda Federación (1-1), Atlético de Madrid B de Primera Federación (derrota por 2-0), Melilla de Primera Federación (derrota por 1-0) y Hércules de Segunda Federación (0-0 y triunfo en los penaltis en el Trofeo Nicolás Brondo).