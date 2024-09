El arranque del Algeciras de Fran Justo, como el primero con Ania

El once que el Algeciras lució en su estreno en casa esta temporada.

Algeciras/Dos empates y una derrota. Así ha arrancado su andadura 2024-25 el Algeciras CF de Fran Justo y así comenzó también en su primera campaña a las órdenes de Iván Ania, en la 2021-22 con el estreno de la Primera Federación. La buena noticia es que empezar con pocos puntos no quiere decir nada y como ejemplo está aquel equipo albirrojo que acabó a las puertas de clasificarse para el play-off de ascenso al fútbol profesional.

Más de un algecirista aficionado a las estadísiticas se había dado cuenta. Puede resultar anecdótico, pero siempre para poner en perspectiva que solamente han trascurrido tres jornadas. El revés sufrido en el Romano de Mérida el pasado viernes amargó a una hinchada que aguardaba la primera victoria y, como poco, se contentaba ya con un nuevo empate. Los dos puntos que tiene el Algeciras saben a poco aunque no hay remontarse demasiado en el tiempo para ver una puesta en marcha similar.

La temporada de debut de la Primera Federación un ambicioso Algeciras dio sus primeros pasos con dos igualadas (a domicilio ante el Barcelona B con aquel gol olímpico del algecireño Tomás y en casa contra el Andorra). El proyecto comandado entonces por Iván Ania sufrió un enorme varapalo en la tercera jornada al caer goleado en Cornellá (4-0) en un escenario al que mejor no ponerle adjetivo. No hubo tiempo para que se levantasen las dudas y los nubarrones porque la respuesta de aquel Algeciras fue brutal al vencer en La Línea a la Balona, a su eterno rival, con un 4-0 que para muchos sigue grabado en la memoria como si fuese ayer. Aquella primera victoria fue un impulso que alimentó al Algeciras a estar hasta ocho encuentros consecutivos sin perder.

El primer proyecto con Ania, como todo el mundo recuerda, tuvo sus vaivenes pero acabó a más hasta alcanzar los 59 puntos y quedarse a uno solo de la quinta plaza que agarró el Linares. El algecirismo acarició el que pudo ser su segundo play-off de ascenso a Segunda seguido.

Los otros dos comienzos del Algeciras en la Primera Federación fueron mejores que el actual y curiosamente terminaron con sendas permanencias no exentas de sufrimiento. El Algeciras de la 2022-23, el segundo proyecto con Ania, inició su camino con derrota, victoria, derrota y una segunda victoria que dio pie a cuatro semanas sin caer. El bajonazo de aquella plantilla se acrecentó en la segunda vuelta con una crisis de resultados que a punto estuvo de costar la categoría. Los rojiblancos se salvaron con 44 puntos en una agónica última jornada en la que ni fueron capaces de hacer los deberes. Pero el fútbol sonrió.

La pasada liga, la 2023-24, el Algeciras de Lolo Escobar protagonizó su mejor arranque en la Primera Federación: los algeciristas no sufrieron su primera derrota hasta la octava jornada y acumularon hasta cinco victorias en los 9 primeros partidos. Obviamente, la hinchada se hizo ilusiones y llegó a soñar con algo que era imposible porque el calendario y la competición pusieron en su sitio a un proyecto que tenía muchas fallas para poder aspirar a algo más que una permanencia que no tuvo la ansiedad del año anterior. Con 46 puntos bastó para respirar aunque la despedida resultó de lo más triste.

Sin entrar en comparaciones, el recado es que empezar bien o muy bien no garantiza acabar arriba ni sin agobios como ha quedado visto. De un tibio arranque como el actual es poible por forjar un equipo que compita y sume e incluso llegue a estar metido en la pelea en marzo por cotas mayores. Si ocurrió una vez, si existe un precedente tan cercano, por qué no va a ser posible hacerlo otra vez. Eso sí, el primer triunfo no debe demorarse más allá de la cuarta jornada que se pondrá en liza el sábado en el Nuevo Mirador contra el Marbella FC (15:30).