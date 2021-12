Con el parón de la Navidad en la Primera RFEF, todos los ojos se ponen en el mercado de invierno que ya empieza a calentar motores en buena parte de los equipos de ambos grupos. El Algeciras CF es uno de los que está en el candelero inicial de los rumores aunque los pupilos de Iván Ania se han ido de vacaciones con una plantilla que a día de hoy cuenta con 22 fichas, más la del juvenil Leiva, que ya es uno más uno entre los mayores.

¿Qué quiere decir esto? Que si los albirrojos quieren realizar movimientos en su plantel, como todo el entorno da por hecho, van a tener que hacer sitio en el vestuario y aligerar la nómina. Como se suele decir en estos casos: "Antes de entrar, dejen salir".

El algecirismo ya está metido de lleno en el mercado con la posibilidad de que aterrice un delantero del perfil de Nuha Marong -que ya ha sido relacionado con los del Mirador- y también está pendiente de posibles salidas que no tendrían porque ser deseadas, como es el caso del deseo del Atlético Baleares por el pichichi Álvaro Romero. Un interés que podría quedar en eso, en interés porque Romero es pieza fundamental del proyecto impulsado por Félix Sancho.

Si el Algeciras va a mover ficha todo indica que lo hará por el demandado delantero, pero no es descartable que el club vaya a intentar reforzar otras líneas, algo que la afición considera preciso. Todo ello dependerá de que se pueda producir alguna baja entre los futbolistas que menos protagonismo han tenido durante la primera vuelta. Ese tipo de decisiones no suelen ser sencillas salvo que el jugador opte por buscar en otro lado los minutos con los que no cuenta.

Ania dispone en estos momentos de 22 fichas dadas de alta en la primera plantilla, más la del juvenil Álvaro Leiva, que es uno más, y la participación cotidiana del canterano Miguel Campaña o la más reciente de Natera.

El Algeciras tiene que sopesar ahora en enero qué va a hacer con los dos lesionados de larga duración: Rafa Tresaco y Pelayo Morilla. El primero, el delantero, parece que puede ver la luz por fin a sus interminables molestias y el cuerpo técnico espera que se integre al grupo al comienzo del año. Tresaco está inédito con el Algeciras desde que se lesionó en la recta final de la pretemporada y Ania ha tenido toda la paciencia del mundo para que el punta trabajase con calma en su rehabilitación. El caso de Morilla es mucho más delicado porque el asturiano tiene un historial sensible con las lesiones y vino cedido por el Sporting de Gijón para tratar de reengancharse a la rueda del fútbol. El Algeciras va a hablar con Pelayo en enero para recalibrar los tiempos de recuperación. Si la vuelta del banda se tuviese que alargar demasiado, todo indica a que la cesión tocaría a su fin y esa ficha se liberaría.

Los responsables deportivos algeciristas se anticiparon a la baja de Pelayo con el fichaje de Ferni, una maniobra rápida que ha apuntalado las bandas, pero Ania es partidario de buscar a alguien más para aliviar unos costados que se han visto afectados por las lesiones. La esperada vuelta de Gonzalo Almenara, ahora también en enero, debería dar un respiro en esa posición.

Sobre el resto de posiciones el debate es variado y cada aficionado considera oportuno fichar en según que puesto. No parece que el Algeciras vaya a hacer grandes revoluciones este invierno, mucho menos si no salen jugadores. La clasificación del equipo, en mitad de la tabla con 24 puntos (ocho por encima del descenso) tampoco asfixia a unos dirigentes más centrados en terminar de organizar la estructura del club y en culminar con éxito la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, la llave para que el Algeciras de Félix Sancho pase al siguiente nivel.

Con casi tres semanas antes del próximo compromiso liguero, el mercado toma el protagonismo en la Primera RFEF. Nada está hecho a día de hoy, pero todo es posible cuando se abre la ventana de invierno.